V Parmě se dařilo nasazeným hráčkám. Postoupily Kasatkinová, Anisimovová i Qiang Wang

WTA PARMA - Třemi zápasy v Parmě odstartoval premiérový ročník turnaje WTA. Na antuce na severu Itálie dnes nezaváhala ani jedna z nasazených hráček, do druhého kola postoupily Ruska Darja Kasatkinová, Američanka Amanda Anisimovová i Čínanka Qiang Wang.

Darja Kasatkinová letos ovládla turnaje WTA 250 v Melbourne a WTA 500 v Petrohradu, na třech akcích na antuce ale vyhrála jen dva z pěti zápasů.



Najít formu před Roland Garros má 24letá Ruska možnost ještě tento týden v Parmě, kde plní roli nasazené čtyřky. V dnešním zahajovacím utkání celého turnaje potvrdila roli favoritky proti Su-Wei Hsieh z Tchaj-wanu, kterou porazila 6-4 6-3.



"Na antuce jsem toho letos moc neodehrála, protože se mi příliš nedařilo. Dnes jsem ale předvedla solidní výkon a doufám, že na něj navážu i v dalším kole," řekla čtvrtfinalistka French Open z roku 2018.



O čtvrtfinále si bývalá světová desítka a aktuálně 34. hráčka světa Kasatkinová zahraje buď s Američankou Sloane Stephensovou, nebo její krajankou Katy McNallyovou.



Amanda Anisimovová od loňského restartu sezony pouze dvakrát vyhrála dva zápasy po sobě, letos se jí to nepovedlo ještě ani jednou. Také ona stejně jako Kasatkinová na třech letošních turnajích na antuce vyhrála jen dva z pěti zápasů, v Parmě však začala jednoznačným vítězstvím 6-2 6-1 nad domácí Jasminou Paoliniovou.



Ve druhém kole se 19letá Američanka Anisimovová, jež je nasazenou pětkou, utká se 40letou krajankou Venus Williamsovou, nebo slovenskou kvalifikantkou Annou Karolínou Schmiedlovou.



Třísetový zápas dnes odehrála jen Číňanka Qiang Wang, která zdolala 6-2 5-7 6-1 Misaki Doiovou z Japonska.



Z českých tenistek se představí pouze Kateřina Siniaková, která bude v prvním kole čelit 18leté Dánce Claře Tausonové. V případě výhry by pak mohla narazit na největší hvězdu Američanku Serenu Williamsovou, která po brzkém vyřazení v Římě přijala divokou kartu a v prvním kole ji vyzve sedmnáctiletá italská kvalifikantka Lisa Pigatová.



Parma hostí turnaj WTA poprvé v historii. O jeho pořádání se rozhodlo teprve před necelým měsícem poté, co bylo Roland Garros o týden posunuto a v kalendáři se uvolnilo volné místo.