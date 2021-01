Vallverdú je pro lehké zvýhodnění hráčů po přísné karanténě

Tenisový trenér Daniel Vallverdú by chtěl vyjednat pro hráče, kteří jsou před Australian Open v přísné karanténě, některé úlevy a výhody pro nadcházející turnaje. Podle bývalého kouče Karolíny Plíškové, jenž je zástupcem trenérů v hráčské radě ATP, by jim mohli pořadatelé například vycházet vstříc při přednostním přidělování časů tréninků či v nasazování jejich zápasů do období mimo největší vedra.