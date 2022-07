Ve čtvrtfinále Wimbledonu jsou dvě Němky. Mariaovou s Niemierovou a čeká souboj o semifinále

Tatjana Mariaová vychovává osmiletou dceru Charlotte a roční Cecilii, která se narodila loni v dubnu. Přesto letos i ve 34 letech dosahuje skvělých výsledků.



V dubnu si na antuce v Bogotě došla pro druhý titul na okruhu WTA a nyní ve Wimbledonu hraje nejpovedenější grandslam. Až dosud se na nich (ze 34 pokusů) dostala jen jednou do 3. kola (Wimbledon 2015), nyní na trávě v All England Clubu ale vyřadila už čtyři soupeřky a postoupila do čtvrtfinále.



Po zdolání Astry Sharmaové, Sorany Cirsteaová a světové pětky Marie Sakkariové našla recept i na bývalou vítězku Roland Garros Jelenu Ostapenkovou. Lotyšku zdolala 4-6 7-5 7-5, přestože ve druhém setu za stavu 4-5 čelila dvěma mečbolům.











O postup do semifinále se bývalá 46. hráčka světa a aktuálně 103. žena žebříčku WTA Mariaová střetne s o dvanáct let mladší krajankou Jule Niemeierovou. Ta si teprve před měsícem na Roland Garros odbyla grandslamovou premiéru a nyní ve Wimbledonu slaví premiérové výhry.



Zaznamenala už čtyři. Po Xiyu Wang, světové trojce Anett Kontaveitové a Lesje Curenkové vyřadila i domácí Heather Watsonovou. Britku v osmifinále přehrála po setech 6-2 6-4.



"Mrzí mě, že jsem vyřadila Britku. Ale jsem na sebe nesmírně hrdá," radovala se po nečekaném postupu Niemeierová.



Vítězka německého čtvrtfinále mezi Mariaovou a Niemeierovou bude o postup do finále usilovat proti Marii Bouzkové, která dnes postoupila přes Caroline Garciaovou, nebo vítězce dnešního osmifinále mezi Ons Džabúrovou a Elise Mertensovou.





• WIMBLEDON 2022 •

Velká Británie / Londýn, tráva, 40.350.000 liber

nedělní výsledky (03. 07. 2022) • Dvouhra žen - osmifinále • Bouzková (ČR) - Garciaová (Fr.) 7-5 6-2 Mariaová (Něm.) - Ostapenková (12-Lot.) 4-6 7-5 7-5 Niemeierová (Něm.) - Watsonová (Brit.) 6-2 6-4 • Čtyřhra žen - osmifinále • Krejčíková/Siniaková (2-ČR) - Flipkensová/Sorribesová (Belg./Šp.) 7-6(2) 6-4 • Dvouhra juniorek - 1. kolo • Išiiová (Jap.) - Valentová (12-ČR) 6-1 6-3