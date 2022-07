Bezchybná Bouzková zastavila Garciaovou a je ve čtvrtfinále Wimbledonu!

Marie Bouzková měla před letošní sezonou jedinou výhru na grandslamových turnajích. V roce 2022 ale na každém grandslamu zvládla svůj úvodní duel a nyní ve Wimbledonu vyřadila dokonce už čtyři soupeřky.



Po třech výhrách nad Američankami - světovou osmičkou Danielle Collinsovou, Ann Liovou a Alison Riskeovou - si poradila i s rozjetou Caroline Garciaovou. O pět let starší Francouzku, která před týdnem triumfovala v Bad Homburgu a neprohrála osm zápasů v řadě, přehrála 7-5 6-2 a vyhrála tak i druhý vzájemný duel.



Do osmifinálového duelu vstoupila ziskem brejku. V osmém gamu jí sice Garciaová také vzala podání, ale v koncovce za stavu 5-5 Francouzka nabídla české tenistce další brejkboly. Bouzková čtvrtý využila a při vlastním servisu proměnila druhý setbol.



Garciaová se také ve druhém setu prezentovala útočnou hrou, ale Bouzková dokázala její údery často z těžkých pozic vracet a opakovaně si vysloužila ovace publika. Za stavu 2-2 ukořistila znovu soupeřčin servis a díky výborné defenzivní hře nutila Francouzku k dalším chybám. Garciaová už nezískala ani game a Bouzková po hodině a 25 minutách dotáhla duel k vítězství.



"Omlouvám se, ale nevím, co teď říct. Prostě vstřebávám tento okamžik a díky všem za podporu. Já prostě nevím, jak jsem se sem dostala a jak jsem mohla odehrát takový zápas. Asi bod za bodem a bojovala jsem, co mi síly stačily. Je to jako sen," řekla v rozhovoru na kurtu Bouzková, poté co si otřela z očí slzy štěstí.



Vítězka dívčího US Open z roku 2014 se dosud dostala na grandslamech nejdál ve Wimbledonu do druhého kola před třemi lety. V této fázi skončila i letos na Australian Open a Roland Garros. V Paříži musela odstoupit kvůli pozitivnímu testu na koronavirus.



"Člověk musí věřit sobě a týmu, který je za ním. Každý z nich k tomuto výsledku nějak přispěl. Být tady při stém výročí Centre Courtu je úžasné a evidentně se vyplácí naše každodenní práce. Pro tyhle momenty tenis hrajeme," radovala se 23letá rodačka z Prahy, jež cestou mezi osmičku nejlepších ztratila jediný set.



"Všechno do sebe zapadá. Nemůže to být ani lepší a je na mně, abych si to teď s týmem užila. Určitě bude zmrzlina jako oslava dalšího zápasu tady v All England Clubu. Máme asi stovku rituálů, které musíme vždy splnit," dodala Bouzková.







Bouzková se letos na trávě v All England Clubu prezentuje takřka bezchybnými výkony. Dnes udělala pouze 4 nevynucené chyby a v předchozích zápasech na tom nebyla o moc hůře: 11, 10 a 6 (ve třech setech!). Přitom dokáže trefovat i vysoký počet vítězných úderů: dnes 13, předtím 16, 18 a 24.



O semifinále si finalistka tří turnajů WTA Bouzková může zahrát s další letos na trávě neporaženou soupeřkou. Narazit může na světovou dvojkou Ons Džabúrovou, která před dvěma týdny triumfovala v Berlíně, Tunisanku ale dnes vpodvečer čeká ještě osmifinálový souboj s Belgičankou Elise Mertensovou.

• WIMBLEDON 2022 •

Velká Británie / Londýn, tráva, 40.350.000 liber

nedělní výsledky (03. 07. 2022) • Dvouhra žen - osmifinále • Bouzková (ČR) - Garciaová (Fr.) 7-5 6-2