Ve věku 83 let zemřel první španělský vítěz grandslamu Manuel Santana

Legendární tenista Manuel 'Manolo' Santana, jenž jako první Španěl získal grandslamový titul, zemřel ve věku 83 let. O úmrtí bývalého prvního hráče světového žebříčku, který během kariéry vyhrál celkem čtyři turnaje velké čtyřky, informoval španělský svaz a zástupci turnaje v Madridu, jehož byl čestným předsedou.

Santana vybojoval premiérovou grandslamovou trofej v roce 1961 na Roland Garros, v Paříži pak triumf o tři roky později zopakoval. V roce 1965 vyhrál US Open, o rok později získal jako první Španěl i wimbledonskou trofej a poprvé se posunul do čela světového žebříčku. V roce 1984 byl uveden do tenisové Síně slávy.

Až do roku 1994, kdy ve Wimbledonu vyhrála Conchita Martínezová, byl Santana jediným španělským šampionem z trávy v All England Clubu. Mezi muži na něho navázal až v roce 2008 Rafael Nadal.

"Navždy budeš jedinečný a mimořádný. Jak už jsem mnohokrát řekl: tisíceré díky za všechno, co jsi pro naši zemi udělal a za to, že jsi ostatním otevřel dveře. Vždycky jsi byl mým vzorem, přítelem a někým, kdo je nám všem blízký," napsal dvacetinásobný grandslamový šampion Nadal v kondolenci na twitteru.

Hold Santanovi vzdali mimo jiné i španělský král Filip VI či premiér Pedro Sánchez. Vzpomínku přidala i americká tenisová legenda Billie Jean Kingová, která stejně jako Santana získal první wimbledonský titul v roce 1966. "Zatančili jsme si spolu první tanec na plese," připomněla tradici.

Santana během kariéry získal celkem 72 turnajových titulů, vyhrál i olympijský turnaj v Mexiku, v roce 1968 byl ale tenis jen ukázkovým sportem. V Davisově poháru vyhrál 92 zápasů, nejvíc ze všech španělských reprezentantů. V letech 1980 až 1985 a 1995 až 1999 daviscupový tým vedl jako kapitán.