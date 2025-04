Vedení Madridu zařízlo domácího hráče, který končí kariéru. Vstupenku dostal jiný veterán

Albert Ramos (37) během letošní sezony ukončí úspěšnou kariéru profesionálního tenisty. A právě v Madridu měl jednu z posledních šancí se na nejvyšší úrovni rozloučit s domácími fanoušky. Jenže vedení turnaje mělo jiné plány. Španělskému hráči divokou kartu nedalo a nabídlo ji jinému veteránovi Marinovi Čiličovi (36).

Měla to být rozlučka s domácí podporou a na nejoblíbenějším povrchu. Navíc na jednom z největších turnajů na mužském okruhu. Ramos, kterému v žebříčku patří až 233. místo, ale divokou kartu nedostal. A to ani do kvalifikace, přestože je úspěšným domácím tenistou, jenž v minulosti hrdě a úspěšně reprezentoval svou zemi.

O volných vstupenkách pro hlavní soutěž i kvalifikaci rozhoduje hlavně globální společnost IMG, která turnaj vlastní. I proto najdeme v seznamu pěti divokých karet pro hlavní los mužské dvouhry pouze dvě španělská jména, konkrétně Pabla Carreňa a mladý talent Martína Landaluceho. U žen je to z osmi hráček dokonce jen jedna, jmenovitě Carlota Martínezová.

V případě Ramose to ale vypadá, že divokou kartu neobdržel hlavně kvůli vedení turnaje, nikoli z rozhodnutí IMG. To vyvolalo kritiku španělských tenisových příznivců. "IMG měla v plánu Ramosovi udělit divokou kartu do hlavní soutěže, ale vedení turnaje se rozhodlo ji dát Čiličovi," píše uznávaný španělský novinář José Morón na sociálních sítích.

IMG (propietaria del Madrid Open) tenía intención de darle una WC a Albert Ramos en lo que hubiera sido su despedida del público de Madrid, pero, en este caso, la dirección del torneo consideró que no, y ofrecieron esa invitación a Marin Cilic. — José Morón (@jmgmoron) April 21, 2025

Sedmatřicetiletý Ramos ukončí během letošní sezony kariéru hlavně kvůli slabší fyzické kondici. Na okruhu ATP debutoval v Barceloně 2010 a získal tituly v Bastadu, Gstaadu, Estorilu a Córdobě. V květnu 2017 se vyšplhal na 17. místo žebříčku a na kontě má osm skalpů TOP 10, což zahrnuje vítězství nad Rogerem Federerem či Andym Murraym.

Poslední šanci rozloučit se na hlavní tour s domácím publikem představuje červnový travnatý podnik na Mallorce. Pak už se ve Španělsku žádný turnaj na nejvyšším okruhu nekoná.