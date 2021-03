Vedení obou okruhů vyzývají k očkování. Sabalenková, Svitolinová, Rubljov či Schwartzman vakcínu zatím odmítají

Důvodů, proč se tenistům momentálně do očkování nechce, je hned několik. Na Arynu Sabalenkovou byl vývoj vakcíny příliš rychlý, Elina Svitolinová se obává vedlejších účinků a raději by ještě počkala a Andrej Rubljov, kdyby si mohl vybrat, tak se vůbec očkovat nenechá. Mnoho hráčů navíc ve vakcinaci nevidí smysl, jelikož na turnajích by stejně museli dodržovat přísná opatření a žít v tzv. "bublině".

"Zatím vakcíně moc nevěřím, teď ji nechci. Nepřeju si, aby se nechala očkovat moje rodina. Pokud k tomu budu nucena, tak samozřejmě očkování podstoupím, jelikož náš sport je globální a cestujeme po světě. Musím ještě vše prokonzultovat se svými lékaři, uvidíme, která možnost je pro mě nejlepší. Ale jak jsem řekla, zatím vakcíně nevěřím, protože na mě byl její vývoj příliš rychlý, testování nebylo dostatečné. Nevíme, co může způsobovat. Nevěřím, že měli dost času udělat fakt dobrou vakcínu," vyjádřila své obavy světová osmička Aryna Sabalenková.

"Stejně nás budou nutit podstoupit karanténu a žít v bublině. Sice můžete vakcínou zmírnit příznaky nemoci, ale stejně můžete virus chytit. Takže s očkováním počkám. Pro mě nemá smysl, navíc testování vakcín bylo na můj vkus opravdu rychlé," uvedla pátá hráčka světa Elina Svitolinová.

Elina Svitolina said her friends talked her out of wanting to get a vaccine in the near future. She's also unconvinced by what the benefits might be. pic.twitter.com/cegnlmittB — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 29, 2021

Aryna Sabalenka was adamant that she didn't want her family to get coronavirus vaccines. pic.twitter.com/cwuJ8bwg6H — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 29, 2021

Naomi Osaka broke the trend in her press, far more receptive to the idea of vaccines.



"I'm planning on getting one. Whenever I'm eligible, I guess."



Ash Barty was also indirectly more positive about them, saying her family "will do what they can to get the vaccine."#MiamiOpen — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 29, 2021

Jeden z nejlepších hráčů na okruhu ATP Andrej Rubljov má jasno. "Pokud budu mít na výběr, tak se očkovat nenechám. Očkovaní hráči stejně budou muset být v bublině." Podobný názor má i jeho kolega z Top 10 Diego Schwartzman, avšak kvůli olympijským hrám by se očkovat nechal. K vakcinaci se velmi odmítavě už před měsíci postavil vedoucí muž žebříčku ATP Novak Djokovič a očkovat se nenechá například ani Hubert Hurkacz. Naopak pozitivní postoj zaujaly světová jednička Ashleigh Bartyová a dvojka Naomi Ósakaová, očkování má za sebou Simona Halepová.

Jenže tenistům "hrozí", že se budou muset nechat očkovat, jelikož, jak správně uvedla Sabalenková, skoro celý rok cestují po světě. Neočkovaní se možná nebudou moct zúčastnit letošních olympijských her v Tokiu. Už mnoho zemí odstartovalo svůj očkovací program proti nemoci covid-19. Také WTA i ATP vyzývají k očkování, ale tenisty k němu nenutí.

"WTA se bude snažit tenistky přesvědčit, aby se očkovat nechaly. Ochrání to nejen očkovanou osobu, ale i neočkované. Pomůže to našemu světu vrátit se do normálu. Budeme dál informovat všechny hráčky o možnostech očkování a výhodách, které přináší. WTA přesto nebude očkování vyžadovat, je to rozhodnutí každého z nás a my ho respektujeme." Podobný postoj zaujala ATP. "Vakcínu proti nemoci covid-19 doporučujeme, očkování je podpořeno vědeckými výzkumy a chrání nejen jednotlivce."