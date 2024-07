Velkolepý obrat Macháče! Goffinovi utekl z 0:2 na sety i 0:5 v páté sadě a slaví první výhru ve Wimbledonu

WIMBLEDON - Tomáš Macháč (23) poprvé v kariéře otočil nepříznivý vývoj 0:2 na sety a na druhý pokus vyhrál zápas v hlavní soutěži slavného Wimbledonu. Český tenista zahájil letošní grandslam na trávě v All England Clubu velkým obratem proti dvojnásobnému čtvrtfinalistovi Davidu Goffinovi (33), belgického náhradníka za Andyho Murrayho udolal v do dvou dnů rozdělené bitvě 3:6, 3:6, 6:4, 6:1, 7:6, byť v rozhodující páté sadě ztrácel už 0:5.

Goffin – Macháč 6:3, 6:3, 4:6, 1:6, 6:7

Tomáš Macháč vstoupil do Wimbledonu v úterý večer a souboj s belgickým lucky loserem Davidem Goffinem, který nastoupil místo domácí legendy Andyho Murrayho, nezahájil ideálně. Po čtyřech ztracených servisech prohrával 3:6 a 2:4 a utkání bylo kvůli kluzkému povrchu a zhoršující se viditelnosti přerušeno.

Ve středeční dohrávce druhou sadu nezachránil a prohrával 0:2 na sety. Tomuto stavu čelil posedmé v kariéře a poprvé z něj našel cestu k vítězství. A to i přesto, že ve třetím setu ztrácel 1:3 a celkem třikrát musel dohánět manko brejku, a v rozhodujícím pátém dějství byl v téměř beznadějné situaci a prohrával 0:5.

Statistiky zápasu David Goffin – Tomáš Macháč (@ Livesport)

Třiadvacetiletý Čech nakonec udolal o deset let staršího belgického čtvrtfinalistu z let 2019 a 2022 po více než 3 hodinách 3:6, 3:6, 6:4, 6:1, 7:6. A to i přesto, že zahrál méně winnerů (47:54) a spáchal více nevynucených chyb (58:51).

"Jak se otáčí z 0:5 v pátém setu? Vypadá to jednoduše, ale není to tak," řekl českým novinářům Macháč. "Věřil jsem, že to dokážu. Samozřejmě, kdyby zahrál skvělý game na servisu, tak se nedá nic dělat. Využil jsem ale toho, že nebyl úplně stoprocentní a na to jsem spoléhal. Byl jsem rád, že jsem hlavu udržel a hrál až do konce," doplnil rodák z Berouna, který zvládl úvodní zápas v hlavní soutěži již na 10. z 12 letošních turnajů.

Tomáš Macháč v zápase proti Davidu Goffinovi (@ AFP)

39. hráč světa Macháč měl před touto sezonou na kontě pouze dva vítězné zápasy v hlavní soutěži grandslamů, obě zaznamenal v Melbourne. Letos své maximum na majorech překonal, když se na Australian Open i na Roland Garros dostal do třetího kola. A nyní měsíc po antukové Paříži slaví premiérovou výhru i na trávě v londýnském All England Clubu.

O vyrovnání letošních grandslamových výsledků a zároveň svého maxima na majorech se utká s loňským čtvrtfinalistou Romanem Safiullinem (H2H 1:2). Na hlavním okruhu se s o tři roky starším Rusem utkal pouze předloni v hale v Marseille, kde prohrál v tie-breaku rozhodujícího setu.

Šestadvacetiletý Safiullin v úvodním kole rovněž poprvé v kariéře otočil nepříznivý vývoj 0:2 na sety, nasazeného Argentince Francisca Cerúndola udolal 6:7, 3:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Macháč je posledním Čechem v pavouku dvouhry mužů. Hned v prvním kole skončili Jakub Menšík, který v pondělí při wimbledonském debutu neudržel vedení 2:0 na sety proti loňskému čtvrtfinalistovi Alexanderu Bublikovi z Kazachstánu, a Vít Kopřiva, jenž v úterý nepřekvapil proti Novaku Djokovičovi.

Výsledky Wimbledonu ve dvouhře mužů