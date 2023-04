Velmi speciální výhra, usmívala se Krejčíková. Odměnu chce věnovat zemětřesením zasaženému Turecku

Sedmadvacetiletá rodačka z Brna na tiskové konferenci řekla, že věnuje finanční odměnu z kvalifikace na pomoc lidem v Turecku, jež zasáhlo únorové zemětřesení.

"Chci, aby to pomohlo tureckým lidem v zasažených oblastech. Je to velmi smutné. Chci také pomoci mladým tenistům, kteří tam jsou a ztratili vše," uvedla Krejčíková.

Díky kamarádům a tureckým hráčům, které zná z dalších turnajů, se česká tenistka zkontaktovala s Tureckou tenisovou federací. Odezva byla pozitivní. "Mají některé projekty, které chtějí udělat. Jsem ráda, že mohu takhle někomu pomoci a budu mít radost, pokud to některému z dětí vrátí úsměv na tváři," doplnila Krejčíková.

Do kvalifikace, která se hraje na neutrální půdě v tureckém Beleku kvůli ruské invazi na Ukrajinu, vstoupila Krejčíková úspěšně. Duel proti Zavacké vyhrála za hodinu a 47 minut 6-4 6-3 a získala první reprezentační vítězství ve dvouhře.

"Je to pro mě velmi speciální výhra. Jsem ráda, jak jsem dnes hrála. Předváděla jsem dobrý tenis a využila šance, které jsem měla. Mám velkou radost, že jsem vyhrála v českých barvách," uvedla Krejčíková.

