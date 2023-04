Češky vedou nad Ukrajinkami 2-0. Bodovaly suverénní Vondroušová a poprvé v singlu i Krejčíková

Markéta Vondroušová se po dlouhé loňské pauze zaviněné opěrací zápěstí vrátila ve skvělé formě a letos na pěti ze šesti turnajů vyhrála vždy minimálně dva zápasy.



A svou formu dnes potvrdila i v týmové soutěži. I když je v českém výběru 'až' čtvrtou žebříčkově nejvýše postavenou hráčkou, kapitán Petr Pála ji podle očekávání pasoval do pozice týmové dvojky a svého rozhodnutí nemusí litovat. Naopak.



82. žena světového žebříčku Vondroušová v úvodní dvouhře nedala šanci 38. hráčce světa Martě Kosťukové. 23letá Češka smetla o tři roky mladší Ukrajinku, jež v březnu v Austinu získala první titul na okruhu WTA, po necelé hodině a půl bez ztráty podání 6-2 6-1.



Vondroušová do zápasu vstoupila brejkem, v dlouhé páté hře udeřila na returnu podruhé a vybudovala si luxusní náskok i základy sebevědomého výkonu. Často chybující soupeřce nabídla brejkboly pouze ve druhém setu za stavu 2-1 po ztrátě 6 ze 7 výměn, ale oba zlikvidovala a po chvilkovém výpadku zápas čtyřmi získanými gamy po sobě ukončila.



"Ode mě to bylo super, naopak ona měla slabší chvíle a trápila se se servisem. Měly jsme tam dobré výměny, strašně moc jsme se tam tahaly o ty gamy při jejím podání. Na začátku bylo důležitý, že jsem udržela ten game na 3-1. Začala jsem si pak více věřit a myslím, že jsem odehrála dobrý zápas," hodnotila finalistka Roland Garros 2019 Vondroušová v rozhovoru pro Českou televizi. "Hlavně v důležitých momentech jsem hrála velmi dobře."



"Moc jsem nevěděla, co očekávat. Nikdy jsem s ní nehrála a ještě to byl první zápas na antuce. Jsem tedy ráda za to, jak jsem to zvládla," dodala rodačka ze Sokolova, jež vylepšila svou reprezentační bilanci na 11-1, z toho 9-1 ve dvouhře. V té vyhrála podeváté v řadě.



Do druhé dvouhry nastoupila světová dvanáctka Barbora Krejčíková a proti až 261. hráčce světa Katarině Zavacké si na třetí pokus připsala svou první singlovou výhru v soutěži. Ukrajinku po nervózním výkonu a téměř dvou hodinách hry zdolala 6-4 6-3.



"Byl to náročný zápas. Byl první na antuce a chvíli mi trvalo, než jsem se rozehrála. Po prvním brejku jsem jí trochu odskočila a měla jsem pak víc šancí si vyzkoušet, jak na antuce hrát," komentovala Krejčíková, jež se v BJK Cupu představila poprvé od listopadu 2021 a svou reprezentační bilanci upravila na 1-2 ve dvouhře a 1-1 ve čtyřhře.



"I když jsem jednička, tak jsem v soutěži pořád nováček. Až dosud jsem singla nevyhrála a moc jsem chtěla, aby se to dnes podařilo. Je to sladké vítězství a jsem moc ráda, že se to podařilo a vedeme 2-0," dodala vítězka předloňského French Open.

Barbora Krejcikova makes it 2 from 2 for Czech Republic against Ukraine#BJKCup | @jsmeceskytenis | @BKrejcikova pic.twitter.com/tVbAbsXMlX — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 14, 2023



Oba týmy držely před utkáním minutu ticha za oběti války na Ukrajině. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu se kvalifikace odehrává na neutrální půdě v tureckém Beleku před pouhými pár desítkami především českých fanoušků.



"Čeští fanoušci byli docela dobře slyšet. Já mám tuhle atmosféru ráda, i když je skromnější. Nějací fanoušci z Česka tu jsou, takže super," řekla Vondroušová k nezvykle komornější atmosféře. "I když je tu jen pár českých fanoušků, tak nám vytvořili hezkou atmosféru a hnalo nás to dopředu," doplnila Krejčíková.



Po dnešních dvouhrách bude program pokračovat v sobotu, od 10:00 se Krejčíková utká s Kosťukovou a poté Vondroušová se Zavackou. Do případné čtyřhry Pála zatím nahlásil dvojici Karolína Muchová a Linda Nosková. V ukrajinské nominaci jsou Ljudmyla Kičenoková a Dajana Jastremská.



Vítězný tým postoupí do finálového turnaje, který se uskuteční od 7. do 12. listopadu na dosud neurčeném místě. Češky obhajují loňskou semifinálovou účast.