Věnujte ovzduší větší pozornost, nabádají Clijstersová a Evertová

Zhoršené kvalitě ovzduší v Melbourne kvůli požárům by měli organizátoři Australian Open podle bývalých světových jedniček Chris Evertové a Kim Clijstersové věnovat maximální pozornost. Obávají se, že při dlouhých zápasech by mohlo jít hráčům o zdraví.

"Myslím, že by to měli (pořadatelé) opravdu bedlivě sledovat. Jde o zdraví, hlavně ve třísetových nebo pětisetových zápasech, kdy se hraje hodně dlouho. To chcete dýchat čistý vzduch," řekla agentuře Reuters Američanka Chris Evertová, dvojnásobná vítězka Australian Open.

V úterý začal program kvalifikačních zápasů kvůli kouři o hodinu později, ve středu dokonce o tři. Přesto organizátoři čelili kritice za to, že v znečištěném ovzduší nechali tenisty hrát. Někteří si stěžovali na potíže s dýcháním, Slovinka Dalila Jakupovičová dokonce své utkání vzdala.

"Odložili zápasy, ale to problém se vzduchem nevyřeší," řekla Belgičanka Clijstersová. "Když se nedá hrát, tak o co jde? V takovémhle ovzduší nemůžete hrát a předvádět dobrý tenis dvě hodiny, u mužů třeba čtyři až pět hodin. Kdybych tam byla, tak bych se hlasitě ozvala a minimálně si promluvila s vedením turnaje o tom, jak to chtějí řešit," uvedla vítězka Australian Open 2011, která se původně v Melbourne měla vrátit v 36 letech k tenisu. Kvůli zdravotním potížím matka tří dětí odložila comeback na březen.

Podle aktuálních odhadů by kvalita ovzduší v Melbourne neměla být v nejbližších dnech za hranicí bezpečných hodnot. V průběhu turnaje, který začíná v pondělí 20. ledna, bude čistota vzduchu záležet především na směru větru.