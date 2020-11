Verdasco byl v Los Angeles na operaci s kolenem

Fernando Verdasco na letošní sezonu významně poznamenanou pandemií koronaviru rád vzpomínat nebude. Z osmi turnajů se čtyřikrát poroučel hned po svém úvodním vystoupení, zaznamenal jen šest výher a pouze v úvodu roku vyhrál dvakrát dva zápasy po sobě .



Navíc návrat do soutěžního kolotoče po restartu sezony mu dvakrát zhatil pozitivní test na Covid-19, který ho připravil o US Open i Roland Garros. A k tomu v průběhu celé sezony laboroval s bolestmi pravého kolena.



Když dlouhodobě nefungovala konzervativní léčba, rozhodl se 36letý Španěl pro operativní zákrok. Vzdal se tak účasti na posledních dvou akcích roku 2020 a tento týden odletěl za specialistou do Los Angeles.



"Po více než roce bolestí kolena jsem se rozhodl pro malou operaci v Los Angeles, abych mohl hrát znovu bez bolestí. Včera to proběhlo skvěle a teď musím být trpělivý a pak znovu tvrdě trénovat, abych se vrátil stoprocentní," oznámil Verdasco na sociálních sítích.



Bývalý sedmý hráč světa Verdasco figuruje v aktuálním žebříčku ATP na 62. místě. V úvodu sezony 2021 ho čeká obhajoba čtvrtfinále v Dauhá a třetího kola na Australian Open. Pak se až do konce dubna nemusí obávat ztráty bodů.