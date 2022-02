Veselého v Indii zastavily žaludeční potíže, v Bengalúru vzdal čtvrtfinálový zápas

Jiří Veselý v uplynulých dnech absolvoval dva turnaje v Indii a na obou skončil ve čtvrtfinále. Minulý týden na podniku ATP 250 v Púne prohrál s Finem Emilem Ruusuvuorim, po dvou letech vypadl z Top 100 a přišel o pozici české jedničky.



Tento týden na challengeru v Bengalúru vyhrál dva třísetové zápasy, dnešní čtvrtfinále ale po prvním setu vzdal. Nejvýše nasazený Čech se v souboji s Francouzem Enzem Couacaudem dostal do vedení 2-0, ale náskok neudržel, úvodní dějství prohrál 4-6 a do druhé sady už kvůli žaludečním potížím nenastoupil.



28letý rodák z Příbrami se tak znovu po týdnu propadne v pořadí českých tenistů. Po 21letém Tomáši Macháčovi se před něj dostane i 20letý Jiří Lehečka, kterého dnes čeká čtvrtfinále na podniku ATP 500 v Rotterdamu a bude novou českou jedničkou.



Pokud mu to zdravotní stav dovolí, měl by se Veselý přesunout na dva turnaje na Blízký Východ. V příštím týdnu má startovat na turnaji ATP 250 v katarském Dauhá a následně v Dubaji, kde bude muset do kvalifikace.

• CHALLENGER BENGALÚRU •

Indie, tv. povrch, 53.120 dolarů

páteční výsledky (11. 02. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Couacaud (6-Fr.) - Veselý (1-ČR) 6-4 / skreč V. Gojo (Chorv.) - Coppejans (Belg.) 7-5 6-4 Chun Hsin Tseng (Tchaj-wan) - Decamps (Braz.) 6-4 6-4 Muller (Fr.) - Ilkel (Tur.) 6-4 7-6(7)