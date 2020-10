Veselý na French Open končí ve druhém kole po porážce s Chačanovem

Jiří Veselý se v únoru v indickém Puné dočkal svého prvního triumfu na okruhu ATP po více než pěti letech a získal druhý titul, ale od té doby se mu opět nedaří. Po pauze se představil na čtyřech turnajích, dvakrát na challengerech, a ani na jednom z nich nepřešel přes druhé kolo.

V něm vypadl i na letošním French Open, kde po povinném vítězství nad kvalifikantem Liamem Broadym dnes v premiérovém souboji nestačil 1-6 7-6(4) 6-7(7) 6-7(2) na nasazenou patnáctku Karena Chačanova a své pařížské maximum z roku 2017 nevyrovnal.

Veselý si na začátku zápasu poranil levou ruku. "Zahrál jsem po dokluzu slice s proplou rukou, píchlo mě tam a od té doby jsem měl problém s rotací," uvedl. Na začátku druhé sady se nechal ošetřit a vzal si prášek proti bolesti. "Chvilku trvalo, než zabral, ale pak jsem se cítil líp a hrál dobře," řekl. Za stavu 1-6 2-5 to vypadalo, že schytá pořádně ostudný debakl. Nejlepší Čech v žebříčku ATP ovšem odvrátil setbol na příjmu a nakonec po vyhraném tie-breaku stav utkání srovnal.

Třetí i čtvrtou sadu měl Veselý skvěle rozjetou a klidně mohl favorizovaného Rusa vyřadit. Těsně před zkrácenou hrou třetího dějství však na returnu nevyužil setbol a další šanci promarnil v tie-breaku, ve čtvrté sadě vedl už 5-2 se dvěma brejky a za stavu 5-4 měl na vlastním podání tři setboly, ani tentokrát ale neuspěl a ztratil další zkrácenou hru.

"Koncovky jsem prostě nezvládl. Šance jsem měl a minimálně do pátého setu jsem zápas dostat měl. Tam už by se mohlo stát cokoliv," litoval Veselý. Ze svého výkonu ale úplně zklamaný nebyl. "Odehrál jsem kvalitní utkání s velice dobrým hráčem. Samozřejmě to zamrzí, ale podle hry jsem na správné cestě, abych hrál znovu dobrý tenis," řekl 68. hráč světa.

Loňský čtvrtfinalista Chačanov, jenž hraje hlavní soutěž antukového grandslamu počtvrté a při předchozích startech se pokaždé dostal do druhého týdne, se v dalším kole utká s nasazeným Christianem Garínem. I Chilan dnes musel do čtyř setů, lucky losera Marca Polmanse zdolal 6-7(5) 6-2 7-6(3) 6-4.