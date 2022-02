Veselý po 7 měsících vyhrál zápas na turnaji ATP a v Púne vykročil za obhajobou titulu

Jiří Veselý má za sebou nepovedenou sezonu. Na okruhu ATP si zahrál pouze jedno čtvrtfinále a poslední výhru zaznamenal v červenci na antuce v Kitzbühelu. Na podzim ve Francii vyhrál alespoň halový challenger, ale do herní a psychické pohody se nedostal.



V trápení pokračoval i v úvodu nové sezony v Austrálii, kde si připsal dvě výhry pouze v kvalifikaci. V Adelaide, Sydney i na Australian Open vypadl v prvním kole, které nepřešel pětkrát po sobě.



Uspěl až dnes po dlouhých sedmi měsících na tvrdém povrchu v indickém Puné. 28letý rodák z Příbrami si poradil 6-3 6-4 se Španělem z druhé světové stovky Bernabem Zapatou, jehož síla mimo antuku klesá.



Český tenista se v zápase dlouho opíral o dobrý servis. Zaváhal až ve chvíli, kdy servíroval na ukončení zápasu a při celkově sedmém brejkbolu kapituloval. Další zdramatizování ale nepřipustil, v následném gamu na returnu po jedné z mnoha chyb soupeře proměnil druhý mečbol.



"Nebyl to pro mě snadný zápas. Jsem tu v roli obhájce titulu a cítím se být pod větším tlakem. Navíc v posledních týdnech jsem nehrál nejlépe, takže jsem byl nervózní," přiznal Veselý. "Dnes jsem dobře podával, až na ten poslední game, kdy se to trochu zaseklo. Ale bojoval jsem a jsem rád, že jsem vyhrál," dodal.



80. hráč světa Veselý předloni v Púne získal svůj druhý a zároveň poslední titul na okruhu ATP. Loni se v Indii kvůli covidu nehrálo a tak o body přijde až po letošním ročníku. A pokud předloňský triumf neobhájí, vypadne po dvou letech z Top 100.



Ve čtvrtfinále čtvrtý nasazený Veselý narazí na turnajovou šestku Emila Ruusuvuoriho (h2h 0-1), s nímž loni prohrál ve dvou setech na tvrdém povrchu v turecké Antalye. 22letý Fin ve druhém kole porazil dvakrát 6-3 Víta Kopřivu.



24letý Kopřiva v Púne prošel podruhé v kariéře kvalifikací turnaje ATP, překvapivé semifinále z loňského Gstaadu, kde dokonce senzačně vyřadil i světovou desítku Denise Shapovalova, ale nezopakuje.



Nasazenou jedničkou v Púne je světová patnáctka Rus Aslan Karacev, který právě čelí Švédu Eliasi Ymerovi.

• ATP 250 PÚNE •

Indie, tv. povrch, 430.530 dolarů

čtvrteční výsledky (03. 02. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Veselý (4-ČR) - Zapata (Šp.) 6-3 6-4 Ruusuvuori (6-Fin.) - Kopřiva (ČR) 6-3 6-3