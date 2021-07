Veselý porazil Gulbise i počtvrté, v Kitzbühelu ztratil jen tři body po svém podání

Jiří Veselý měl v Kitzbühelu začít proti osmnáctiletému Španělovi Carlosi Alcarazovi, který včera v Umagu získal svůj první titul na okruhu ATP. Po odhlášení Richarda Gasqueta (osobní důvody) a Aljaže Bedeneho (únava) ale došlo k několika změnám v rozlosování, které se týkaly i českého tenisty.



Veselý nakonec odstartoval proti bývalé světové desítce Ernestsu Gulbisovi, kterého v minulosti pokaždé porazil. A že na o pět let staršího Lotyše umí, potvrdil i v Rakousku.



I když byl Gulbis rozehraný z kvalifikace, získal osmadvacetiletý rodák z Příbrami úvodních osm fiftýnů a udal ráz zápasu. Během něj vyhrál 35 z 38 výměn po svém podání, po 69 minutách zvítězil 6-4 6-1 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4-0.



Veselý na posledních 15 turnajích ani jednou nevyhrál víc jak jeden zápas. Změnit tuto nelichotivou bilanci se pokusí proti Slováku Jozefu Kovalíkovi, kterého loni porazil v Davis Cupu.



28letý Kovalík v zahajovacím utkání turnaje překvapivě porazil 6-4 6-4 nasazeného Španěla Jaume Munara. a stejně jako Veselý bude usilovat o druhé letošní čtvrtfinále.



22letý Švéd Mikael Ymer, který minulý týden ve Gstaadu utrpěl debakl s Vítem Kopřivou, vstoupil do turnaje v Tyrolsku cennou výhrou 6-3 7-5 nad zkušeným uruguayským antukářem Pablem Cuevasem.







O první start v hlavní soutěži turnaje ATP od loňského února v Kitzbühelu marně usiloval Lukáš Rosol. Český tenista, který v sobotu oslavil 36. narozeniny, neprošel dvoukolovou kvalifikací. Nejprve si sice poradil s Argentincem Juanem Manuelem Cerúndolem, včera ale na dalšího 19letého soupeře nestačil - s domácím outsiderem Lukasem Neumayerem prohrál 4-6 6-7.



Nasazenou jedničkou je Nor Casper Ruud, který v uplynulých dvou týdnech trtiumfoval na antukách ve švédském Bastadu a švýcarském Gstaadu. Už ve čtvrtfinále by mohl narazit na čerstvého šampiona z Umagu Španěla Carlose Alcaraze-

• ATP 250 KITZBÜHEL •

Rakousko, antuka, 481.270 eur

pondělní výsledky (26. 07. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Veselý (ČR) - Gulbis (Lot.) 6-4 6-1 Kovalík (SR) - Munar (9-Šp.) 6-4 6-4 Taberner (Šp.) - Seyboth Wild (Braz.) 3-6 6-3 6-2 M. Ymer (Švéd.) - P. Cuevas (Ur.) 6-3 7-5 Martínez (Šp.) - Pouille (Fr.) 6-3 6-7(4) 6-4