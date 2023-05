Veselý: Potřebuju čas. Odehrát zápasy a získat komfort ve výměnách

"Dnes jsem nevyužil šance, ale to všechno je součástí toho, že se vracím," uvedl Veselý. "Člověk nenaskočí zpět do rozjetého vlaku s tím, že vše využije. Jsou i slabší chvíle. Musíte odehrát zápasy a získat komfort ve výměnách. Na to potřebujete čas. Čím víc utkání odehraju, a čím víc jich bude vítězných, tak tím klidnější v rozhodujících momentech budu," doplnil rodák z Příbrami.

Devětadvacetiletý Veselý se vrátil na kurty na konci dubna v Ostravě. Do té doby odehrál poslední duel na US Open v srpnu 2022. Během pauzy léčil stehenní sval, s nímž laboroval už během roku. V Ostravě vyhrál dva zápasy a vypadl ve čtvrtfinále s Italem Riccardem Bonadiem. Další challenger na pražské Štvanici vynechal.

"Bylo to kvůli tříslu, které jsem si už před turnajem v Ostravě blbě natáhl. Ještě jsem to tam nějak dokázal odehrát, ale s každým zápasem to bylo horší. Další týden jsme vůbec netrénovali," líčil Veselý. Dnes už byl zdravotně v pořádku. "Cítil jsem se bez bolesti, což je super. Snad se to vyřešilo. Tělo drží a to je to hlavní, v co jsem doufal," podotkl.

Při návratu na kurty prožívá směs emocí. Snaží se ale ke všemu přistupovat trpělivě. "Samozřejmě jsem teď v horší pozici, kdy jsem toho spoustu nenahrál a hlava lítá nahoru dolů. Je to trochu ze sta na nulu a zpátky na sto. Člověk se snaží ty emoce krotit a dostat hlavu pod kontrolu. Vím, že proces je a bude dlouhý. Věřím, že ale postupem času klíč najdu a naopak mi to pomůže k tomu, abych dokázal odehrát stabilnější zápasy," popsal.

Prohra v prvním kole Sparta Prague Open jej mrzela kvůli domácímu prostředí o to víc. "Je to nevyužitá šance, nicméně jedu dál a ať to bude jakýkoliv turnaj, budu se snažit udělat maximum a vyhrát každý zápas. Je to druhý turnaj po návratu a vůbec se nedají dělat žádné závěry. Ty můžu dělat tak za osm až dvanáct měsíců," uvedl Veselý.

Před Roland Garros by ještě rád hrál. Druhý grandslam sezony začne 28. května. "Řešíme, co dál, jestli někde nezkusit zažádat o volnou kartu. I kdyby to bylo do kvalifikace, každý zápas je potřeba. A když ne, tak mám jistou hlavní soutěž v Paříži. Následně beru chráněný žebříček na travnatou část sezony. Pokud nedostanu volnou kartu v příštím týdnu, tak je další program Paříž, Surbiton, Nottingham, Ilkley a Wimbledon," dodal Veselý, jemuž patří v žebříčku 456. místo.