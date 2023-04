Veselý slaví v Ostravě úspěšný návrat na kurty. Začal vydřenou výhrou nad Giustinem

ATP CHALLENGER OSTRAVA - Jiří Veselý odehrál na challengeru v Ostravě svůj první soutěžní zápas od US Open a postup do další fáze si pořádně zkomplikoval. Šampion ročníku 2013 vedl včera už 6-3 5-1 a měl k dispozici i tři mečboly, ale ani jednu šanci neproměnil a v dnešní dohrávce musel do rozhodujícího setu. Itala Lorenza Giustina nakonec udolal 6-3 6-7(7) 6-2.