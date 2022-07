Veselý v Newportu porazil španělského veterána a travaře Lópeze. Murray smetl Querreyho

Jiří Veselý si letos na oblíbené trávě zahrál čtvrtfinále challengeru v Ilkley a třetí kolo ve Wimbledonu. Po něm letos poprvé neukončil krátkou travnatou část sezony a vydal se ještě do Newportu.



Svou premiéru na Hall of Fame Open zvládl. 28letý rodák z Příbrami si poradil se 40letým Španělem Felicianem Lópezem, který si na trávě zahrál třikrát čtvrtfinále Wimbledonu a získal na ní čtyři ze sedmi titulů.



Český tenista odvrátil všechny tři brejkboly, který čelil v osmém gamu první sady, využil soupeřových deseti dvojchyb a po necelé hodině a půl zvítězil hladce 6-4 6-2. Bývalé světové dvanáctce oplatil porážku z jediného vzájemného duelu v Miami 2014.



López letos odehrál 14. zápas a utrpěl 13. porážku. V hlavní soutěži turnajů ATP prohrál 16. utkání v řadě, naposledy zvítězil loni v červenci na antuce ve Gstaadu.



Veselý se o postup do čtvrtfinále utká s domácím Stevem Johnsonem, s nímž má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1-1. Letos mu podlehl v úvodním kole French Open.



Po 16 letech se do Newportu vrátil Andy Murray a opět na Rhode Islandu narazil na domácího Sama Querreyho. Stejně jako tehdy v souboji teenagerů cestou do semifinále zvítězil i dnes. Tentokrát drtivě 6-2 6-0, Američanovi oplatil porážku z posledního střetnutí (Wimbledon 2017) a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznil na 9-2.



Ve druhém kole bývalá světová jednička a dvojnásobný wimbledonský šampion Murray narazí na Maxe Purcella. 24letý Australan pouhé tři dny po deblovém triumfu ve Wimbledonu porazil 6-3 1-6 7-5 Francouze Adriana Mannarina a po dvou týdnech mu oplatil vyřazení z All England Clubu.



Nejvýše nasazenými v Newportu jsou světová devítka Kanaďan Félix Auger-Aliassime a čtyřnásobný americký šampion John Isner.

• ATP 250 NEWPORT •

USA / Rhode Island, tráva, 594.950 dolarů

úterní výsledky (12. 07. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Veselý (7-ČR) - F. López (Šp.) 6-4 6-2 Bonzi (5-Fr.) - Blumberg (USA) 2-6 6-3 6-2 Duckworth (8-Austr.) - Broady (Brit.) 6-2 4-6 6-2 Murray (Brit.) - Querrey (USA) 6-2 6-0 Eubanks (USA) - Koepfer (Něm.) 6-4 7-5 Halys (Fr.) - Popyrin (Austr.) 7-6(5) 6-3 Purcell (Austr.) - Mannarino (Fr.) 6-3 1-6 7-5