Veselý: Ve Wimbledonu moje zbraně píšou

Jen projde tenista Jiří Veselý branou slavného Wimbledonu, dostane do žil dávku sebevědomí navíc. Už poněkolikáté přijel do Londýna po nepříliš vydařené první části sezony, ale na trávě věří ve své zbraně a i posedmé v kariéře zde zvládl 1. kolo.

Jediný český tenista v hlavní soutěži dvouhry v All England Clubu se mohl spolehnout na servis, o který ani jednou nepřišel, a Němce Yannicka Hanfmanna zdolal 6-1 7-5 7-6.

"Nepovolil jsem mu ani jeden brejkbol, což je pozitivní. Koncovky druhého a třetího setu byly vyrovnané, ale udržel jsem víc nervy a on vždy pomohl nějakou lehkou chybou. Získal jsem rozhodující body a jsem rád, že jsem to zvládl ve třech setech. Sebevědomí není tolik a jsem rád, že se to nekomplikovalo, netáhlo dál a ušetřil jsem síly. Je to potřeba," řekl Veselý.

V dosavadním průběhu roku měl před Wimbledonem na kontě jen devět výher a 14 porážek. Ve Wimbledonu se mu ale daří a na trávě si věří. "Dokázal jsem tady vždy najít svoji hru, zbraně a přednosti. Na trávě ve Wimbledonu píšou nejvíc ze všech povrchů. Mám tady výborné vzpomínky a dobré skalpy," řekl s myšlenkami na výhry třeba nad Němcem Alexandrem Zverevem či Rakušanem Dominicem Thiemem, krajana Tomáš Berdycha zde v roce 2016 potrápil v pěti setech.

"Mám to tady velice rád a jsem rád, že i v téhle době, kdy se mi nedařilo, jsem dokázal najít cestu a vyhrát první kolo, který je důležitý. Teď se na to můžu pokusit navázat."

Dokázat to může ve druhém kole proti Mártonu Fucsovicsovi. Maďarský tenista před 11 lety vyhrál juniorku ve Wimbledonu, ale mezi muži je druhé kolo zatím jeho maximem. "Má trávu rád odjakživa, ale pro mě je lepší než Sinner, to je střelec," jmenoval Veselý Itala Jannika Sinnera, kterého Fucsovics porazil v prvním kole. "Mám radši hráče, kteří podrží míč, takže mám prostor, abych mohl něco vytvořit."

I kdyby se Veselému podařilo ve Wimbledonu dojít jako předloni do třetího kola či do osmifinále jako v letech 2016 a 2018, nic to nezmění na jeho rozhodnutí nejet na olympijské hry do Tokia.

"Bylo to velice těžké rozhodnutí. Byl jsem stoprocentně přesvědčen, že na olympiádu chci. O Rio jsem přišel (kvůli angíně) a na Tokio se těšil, ale bohužel. Promeškal jsem dost času v karanténě s covidem a ztrátou formy. Na olympiádě nejsou body a zabere dva tři týdny navíc. To rozhodnutí muselo padnout, protože jsem letos neuhrál žádné dobré výsledky a bodů mám málo," vysvětlil.

Aktuálně 72. hráč dvouhry žebříčku ATP věří, že do třetice už mu olympijský start neunikne. "Za tři roky se snad dostanu na olympiádu do Paříže a budu moci reprezentovat."