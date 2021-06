Veselý ve Wimbledonu vzdal kvůli zranění zad zápas druhého kola

Jiří Veselý ve Wimbledonu i posedmé v kariéře vyhrál zápas prvního kola, dlouho hledanou herní pohodu ale nakonec v Londýně nenajde. Svůj nejoblíbenější grandslam opouští český tenista v bolestech.



27letý rodák z Příbrami ve druhém kole proti Mártonu Fucsovicsovi prohrál první set a ve druhém prohrával 4-5 při podání soupeře. Na returnu vedl 30-0 a ještě mohl pomýšlet o zdramatizování setu.



Jenže v průběhu výměny lehce podklouzl a bolest v bederní části zad ho okamžitě začala limitovat. Pár úderů ještě odchodil, ale do další výměny už nenastoupil. Vyžádal si ošetření a s fyzioterapeutem zamířil do šaten, po návratu na kurt už ale pouze podal soupeři ruku a utkání skrečoval.



72. hráč světa Veselý tak na 14. z 15 letošních turnajů končí během úvodních dvou kol. Ve Wimbledonu, kde už získal skalpy Alexandera Zvereva či Dominica Thiema, nenaváže na osmifinále z let 2016 a 2018.



Pokud se Veselý dokáže dát zdravotně rychle do pořádku, měl by zítra nastoupit ještě do čtyřhry s krajanem Romanem Jebavým.

• WIMBLEDON •

Londýn, Velká Británie, tráva, 35.016.000 liber

středeční výsledky (30. 6. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Fucsovics (Maď.) - Veselý (ČR) 6-3 5-4 / skreč V. Djokovič (1-Srb.) - Anderson (JAR) 6-3 6-3 6-3 Shapovalov (10-Kan.) - Andújar (Šp.) / bez boje Evans (22-Brit.) - Lajovič (Srb.) 6-3 6-3 6-4 Chačanov (25-Rus.) - Gerasimov (Běl.) 6-1 7-6(3) 6-3 Fognini (26-It.) - Djere (Srb.) 6-3 6-4 0-6 6-4 Tiafoe (USA) - Pospisil (Kan.) 6-4 6-4 6-4 Kudla (USA) - Seppi (It.) 6-2 6-4 6-2 • Dvouhra - 1. kolo • Berrettini (7-It.) - Pella (Arg.) 6-4 3-6 6-4 6-0 Querrey (USA) - Carreño (11-Šp.) 7-6(6) 6-4 7-5 Thompson (Austr.) - Ruud (12-Nor.) 7-6(6) 7-6(3) 2-6 2-6 6-2 Monfils (13-Fr.) - O'Connell (Austr.) 4-6 6-2 7-6(5) 4-6 6-4 Auger-Aliassime (16-Kan.) - Monteiro (Braz.) 6-3 6-3 6-3 Garín (17-Chile) - Zapata (Šp.) 6-7(6) 6-3 3-6 6-3 6-2 Dimitrov (18-Bulh.) - Verdasco (Šp.) 3-6 6-3 6-4 6-4 Chardy (Fr.) - Karacev (20-Rus.) 7-6(4) 7-6(6) 6-3 Kyrgios (Austr.) - Humbert (21-Fr.) 6-4 4-6 3-6 6-1 9-7 Sonego (23-It.) - P. Sousa (Portug.) 6-2 7-5 6-0 Nišioka (Jap.) - Isner (28-USA) 7-6(5) 2-6 6-3 6-7(3) 6-4 Norrie (29-Brit.) - Pouille (Fr.) 6-7(6) 7-5 6-2 7-5 Fritz (31-USA) - Nakashima (USA) 7-5 3-6 6-4 7-5 Čilič (32-Chorv.) - Caruso (It.) 7-6(5) 7-6(1) 6-1 Bedene (Slovin.) - Moutet (Fr.) 6-4 6-4 6-0 Ivaška (Běl.) - Munar (Šp.) 6-1 7-5 7-6(5) Nišikori (Jap.) - Popyrin (Austr.) 6-4 6-4 6-4 van de Zandschulp (Niz.) - Barrére (Fr.) 6-2 6-7(4) 6-1 7-6(3) Mager (It.) - Lóndero (Arg.) 7-6(3) 6-0 4-6 6-3 Giron (USA) - Ruusuvuori (Fin.) 6-4 2-6 6-2 0-6 6-4 Duckworth (Austr.) - Albot (Mol.) 6-4 6-4 6-1 Galán (Kol.) - Coria (Arg.) 6-4 4-6 7-5 7-5 M. Ymer (Švéd.) - Tsonga (Fr.) 7-5 6-7(4) 5-7 6-4 6-3 Alcaraz (Šp.) - Učijama (Jap.) 6-3 6-7(4) 6-2 3-6 6-3 Bublik - Kukuškin (oba Kaz.) 6-4 6-2 6-1 Bonzi (Fr.) - Trungelliti (Arg.) 6-1 1-6 4-6 6-3 6-4 Johnson (USA) - Novak (Rak.) 7-6(7) 6-2 7-5