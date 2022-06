Veteráni na grandslamech: Čiličova semifinálová sbírka i stařík Rosewall

Roger Federer (40), Novak Djokovič (35), Rafael Nadal (36) a Andy Murray (35). Společnost, která svědčí o tenisové jedinečnosti, přijala za svého i Marina Čiliče. Chorvatský veterán (33) totiž zkompletoval sbírku semifinálových účastí na všech čtyřech grandslamech a stal se teprve pátým aktivním hráčem, jenž na podobný počin dosáhl. Podle jeho slov to nemusí být konec: "Neříkejte to mé ženě, ale můžu hrát ještě dalších deset let."