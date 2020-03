VIDEO: Bolestivé zásahy (nejen míčkem) na okruhu ATP

Tenis je bezkontaktní sport, ale bolet může také. Když vás tenisákem trefí soupeř, můžete mít pocit, že to byl úmysl. Když to samé udělá deblový parťák a dojde k tomu opakovaně, tak třeba Marcelo Melo zkoušel testovat ochranné pomůcky na hlavu. Bolestivé jsou zásahy nejen do kru či hlavy, ale pro muže i do choulostivých míst. Někdo namlátí sám sobě raketou, někdy jsou v nebezpečí i podavači míčků.