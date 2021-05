VIDEO: Jak Rubljov přišel na zápas bez raket

Andrej Rubljov si minulý týden v Barceloně prožil malý trapas. Když tři dny po porážce ve finále turnaje Masters v Monte Carlu nastupoval ke svému úvodnímu zápasu proti Federicu Gaiovi a chtěl si z báglu vyndat rakety, ztuhla mu krev v žilách. Náčiní, bez kterého se tenis hrát nedá, v tašce neměl.



S rozpačitým pocitem tak přišel na los k síti. "Ty nemáš rakety?" usmíval se pod rouškou překvapený umpireový rozhodčí. "Dobře, pomůžu ti. Vyplétač je za chvíli přinese," uklidnil sudí osmého hráče světa.



23letý Rus navzdory nevýraznému výkonu vyhrál zápas s italským lucky loserem 6-4 6-3, druhý den porazil domácího Alberta Ramose a v pátek prohrál čtvrtfinále s Italem Jannikem Sinnerem.



Příští týden Rubljov vstoupí do turnaje Masters 1000 v Madridu, kde ve druhém kole čeká na vítěze duelu mezi Pedrem Martínezem a Tommym Paulem.

Tennis essentials:



Shoes ✅

Shirt ✅

Balls ✅

The correct racket...



A rare error from @AndreyRublev97 in Barcelona! #BCNOpenBS pic.twitter.com/BXfiqhrxLl