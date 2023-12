VIDEO: Když se tenisté zraní a přesto zvítězí

Zranění a zdravotní potíže během zápasů nejsou v tenisu ojedinělé. Občas dojde ke skreči, někdy ale tenisté bolest překousnou a dokáží najít cestu k vítězství. Zde je výběr šesti situací, kdy byla skreč na spadnutí, ale zranění hráči přesto zvítězili.

Stefan Kozlov – Grigor Dimitrov 7:6, 5:7, 6:3 (Acapulco 2022)

Stefan Kozlov startoval loni na podniku ATP 500 v Acapulcu jako lucky loser a v prvním kole se postaral o vyřazení bývalého šampiona Grigora Dimitrova. Přitom po brejku na 7:6 a 5:3 padl v křečích na kurt a nevypadalo to, že bude schopný pokračovat.

Když se pětadvacetiletý Američan na kurt vrátil, prohrál čtyři gamy v řadě a většina fanoušků očekávala, že zkušenější Bulhar zápas otočí. Jenže Kozlovovi pomohlo doplnění minerálů a nakonec po 3 hodinách a 21 minutách boje v úmorném dusnu zdolal někdejší světovou trojku 7:6, 5:7, 6:3.

Novak Djokovič – Carlos Alcaraz 5:7, 7:6, 7:6, (Cincinnati 2023)

Tenisovou pochoutku divákům nabídli ve finále letošního turnaje Masters 1000 v Cincinnati Novak Djokovič a Carlos Alcaraz. Měsíc po bitvě ve finále Wimbledonu mířil za další výhrou španělský mladík.

Alcaraz vedl už 7:5 a 3:1 a o šestnáct let starší Srb navíc vypadal vyčerpaně a těžko se srovnával s tropickými teplotami. Na začátku druhé sady si vyžádal medical timeout, během kterého dostal léky zřejmě na nevolnost a závratě.

Mezitím se čím dál větší část kurtu zahalovala do stínu, čímž teplota na dvorci klesala, a Djokovič postupně ožil. Nakonec po 3 hodinách 49 minutách boje vyhrál 5:7, 7:6, 7:6 a získal 39. titul z Masters.

"Šílené. Nevím, co k tomu víc dodat. Rozhodně to byl jeden z nejtěžších zápasů, které jsem v životě odehrál. Od začátku do konce to byla neuvěřitelná bitva. Oba jsme si prošli stavy nahoru dolů. Byly tam skvělé výměny, ale také pár slabých gamů. Byl to rozhodně jeden z nejtěžších a nejvzrušujících zápasů, který jsem hrál," hodnotil Djokovič krátce po využití mečbolu.

Daniil Medveděv – Alexander Zverev 6:7, 7:6, 7:5 (Indian Wells 2023)

Daniil Medveděv v osmifinále letošního Masters 1000 v Indian Wells zdolal po třech a čtvrt hodinách boje 6-7 7-6 7-5 Němce Alexandera Zvereva, přestože si ve druhém setu podvrtl kotník a byl dlouho ošetřovaný.

"Když jsem vstal, začala se bolest stupňovat a říkal jsem si, že nebudu schopný pokračovat. Kotník mi zatejpovali a pořád mě to dost bolelo, takže jsem se soustředil víc na kotník, než na hru. Ve zbytku zápasu mě nakopnul adrenalin. Nebylo snadné chodit, poroto jsem kulhal, ale pohyb po kurt byl lehčí," řekl Medveděv.

Gaël Monfils – Cameron Norrie 3:6, 6:4, 6:3 (Cincinnati 2023)

Gaël Monfils na stejné akci v Cincinnati porazil 3:6, 6:4, 6:3 světovou patnáctku Camerona Norrieho z Velké Británie, přestože ho v prvním setu paralyzovala ostrá bolest v levém kolenu.

"Když na kurt přišel fyzioterapeut, hodně mi pomohl. Řekl mi, že vazy jsou v pořádku a vypadají stabilně. To mě uklidnilo a říkal jsem si, že bych mohl vyhrát i s tou bolestí," vysvětloval šestatřicetiletý Francouz

Marat Safin – Marc Phillippoussis 3:6, 7:6, 6:4, 3:6, 7:6 (Paříž 2000)

Na Masters v pařížské hale Bercy se před 23 lety ve finále utkali Marat Safin a Marc Phillippoussis. Ruský tenista se po jednom obětavém úderu u sítě praštil raketou do hlavy a rozseknul si obočí. Ani zranění a dlouhé ošetřování ho ale v boji o jednu z nejcennějších trofejí nezastavilo.

Carlos Alcaraz – Giulio Zeppieri 7:5, 4:6, 6:3 (Umag 2022)

Carlos Alcaraz se loni na antuce v Umagu představil poprvé jako obhájce titulu a v semifinále měl nečekané problémy s italským outsiderem Giuliem Zeppierim. Na cestě k očekávané výhře ho však nezastavilo ani zranění kotníku, který si podvrtl po jednom ze 'slejdů' u sítě. Nicméně na triumf španělský mladík stejně nedosáhl, ve finále podlehl Janniku Sinnerovi.