Tenisová pochoutka! Djokovič v šíleném finále udolal Alcaraze a má 39. titul z Masters

I když se už rok přetahují o post světové jedničky, svedli teprve čtvrtý vzájemný souboj a vůbec první na tvrdém povrchu. Tu dosud nejsledovanější bitvu ve finále Wimbledonu vyhrál minulý měsíc po pětisetové bitvě Carlos Alcaraz, nyní v Cincinnati se o 16 let starší Novak Djokovič dočkal úspěšné odvety a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2.

Zatímco Djokovič do finále proklouzl bez ztráty setu, Alcaraz zdolal všechny čtyři soupeře až po třísetovém boji, Huberta Hurkacze dokonce až po odvrácení mečbolu, a včetně minulého týdne hrál šest třísetových zápasů po sobě. V nedělním finále přidal sedmý.

Souboj o titul rozehrál lépe dvacetiletý Španěl, který se dokázal přizpůsobit pekelně rozpálenému kurtu. V šestém gamu sice jako první prohrál servis, ale pak získal 8 z 10 gamů a rázem vedl 7:5 a 3:1.

Djokovič vypadal vyčerpaně a těžko se srovnával s tropickými teplotami. Na začátku druhé sady si vyžádal medical timeout, během kterého dostal léky zřejmě na nevolnost a závratě.

Pravděpodobně nejen jejich účinek hrál zásadní roli. Djokovičovi k návratu do zápasu pomohl především fakt, že se čím dál větší část kurtu zahalovala do stínu, čímž teplota na dvorci klesala, a také Alcarazův nepovedený game za stavu 4:3, kdy spáchal čtyři nevynucené chyby a přišel o výhodu brejku.

Radost měl Srb i fanoušci, kteří si mohli ještě hodně užívat strhující tenisovou bitvu. Byť to v té chvíli ještě nevěděli, ale mohli to tušit.

Alcaraz mohl zápas ukončit v tie-breaku druhého setu, ale mečbol proměnit nedokázal. Djokovič si pomohl dobrým servisem a na druhý pokus proměnil setbol, když byl v dlouhé výměně trpělivější a soupeř nakonec míček napálil do pásky sítě.

Who saw that coming @DjokerNole showing off the warrior spirit to bring us to a decider at #CincyTennis pic.twitter.com/1r5FwqMBgK — Tennis TV (@TennisTV) August 20, 2023

Ve třetím dějství byla psychická výhoda na straně Djokoviče. Po brejku ze sedmé hry vedl 5:3, ale dva mečboly nedokázal proměnil na returnu ani v následném gamu při vlastním podání. Jednou udělal dvojchybu, třikrát Alcaraz přežil díky svému umění.

Za stavu 5:5 Djokovič neproměnil čtyři brejkboly, a tak o svém vítězství rozhodl až v závěrečném tie-breaku. Při pátém mečbolu mu Španěl pomohl returnem do autu.

Zápas trval 3 hodiny a 49 minut a zapsal se do tenisových dějin jako nejdelší v historii turnaje a nejdelší finále na okruhu ATP (od roku 1990) hrané na dva vítězné sety.

"Šílené. Nevím, co k tomu víc dodat. Rozhodně to byl jeden z nejtěžších zápasů, které jsem v životě odehrál. Od začátku do konce to byla neuvěřitelná bitva. Oba jsme si prošli stavy nahoru dolů. Byly tam skvělé výměny, ale také pár slabých gamů. Byl to rozhodně jeden z nejtěžších a nejvzrušujících zápasů, který jsem hrál," hodnotil Djokovič krátce po využití mečbolu.

"Tohle jsou momenty, na které budete vzpomínat. Tohle je důvod, proč na sobě neustále pracuju, proč poctivě trénuju. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že ze sebe dokážu dostat svou nejlepší hru, když to zrovna potřebuju," užíval si rodák z Bělehradu velké vítězství.

1️⃣ championship point saved

⏰ 3hrs 48mins

3️⃣9️⃣th Masters 1000 title



The longest match in tournament history, @DjokerNole prevails 5-7 7-6(7) 7-6(4) in a classic we'll never forget!@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/DZrVn0IfAW — ATP Tour (@atptour) August 21, 2023

"Myslím, že všichni tady na stadionu i lidé u televizi vidí, jak se vyvíjí ta naše realita. Je lepší a lepší. Carlos je úžasný hráč, má můj obrovský respekt. To jak se ve dvaceti letech chová v těch klíčových momentech je neuvěřitelné," řekl Djokovič po vyrovnání vzájemné bilance na 2:2.

"To co si dokázal ve 20 letech, většina tenistů nedokáže za celou svou kariéru. Velký respekt tobě a celému týmu. Ty se v žádné výměně nevzdáš," opakoval Djokovič již s trofejí v ruce. "Španělé nikdy neumírají," smál se Alcaraz. "To jsem nikdy předtím nevěděl, to je pravda," narážel Srb na velkolepou rivalitu s Rafaelem Nadalem.

"Dnes to vypadalo jako grandslamové finále. A kdoví, třeba si spolu zahrajeme finále i v New Yorku," dodal Djokovič směrem k nadcházejícímu US Open.

"Pro mě je teď těžké cokoliv říkat. Každopádně musím pogratulovat Novakovi. Ty naše zápasy jsou vždycky neuvěřitelné a vyrovnané," děkoval Alcaraz svému přemožiteli za další obrovskou bitvu, přičemž se při děkovných slovech směrem ke svému týmu neubránil slzám.

• ATP MASTERS 1000 CINCINNATI •

USA / Ohio, tv. povrch, 7,622.925 dolarů

nedělní výsledky (20. 08. 2023) • Dvouhra - finále • Djokovič (2-Srb.) - Alcaraz (1-Šp.) 5:7, 7:6(7), 7:6(4)