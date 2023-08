VIDEO: Mannarino si k vyrovnání maxima na US Open pomohl exhibičním úderem

Adrian Mannarino umí fanoušky pobavit. Ve středu dostal do varu publikum ve Flushing Meadows na kurtu číslo 11, když proti Fábiánu Marozsánovi zahrál daleko za základní čarou z nouze úder mezi nohama a následně si k síti doběhl pro vítězný úder. Od té chvíle už francouzský veterán neztratil s maďarským sokem ani game a postupem do třetího kola vyrovnal své maximum na US Open. O jeho překonání si zahraje v odvetě za pět let starou porážku s domácím Francesem Tiafoem.