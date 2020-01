VIDEO: Nadal si tenisákem přivolá výtah. A co trefíš ty, ptá se

Rafael Nadal před Australian Open natočil nové reklamy pro jednoho ze svých sponzorů Kia Motors, který patří také mezi hlavní partnery úvodního grandslamu v Melbourne. Tenisovými fanoušky inspirovaný Španěl měl za úkol trefit určený cíl. Přivolat si výtah či prostřelit míček jedoucím autem. "Nebylo to tak jednoduché, jak to vypadá. Dokážeš to také?" napsal první hráč světa na Instagramu. Ale - zapotil se víc Rafa, nebo experti na televizní techniku?