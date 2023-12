VIDEO: Nejlepší údery a výměny na Next Gen ATP Finals 2023

V saúdskoarabské Džiddě se letos uskutečnil 6. ročník Next Gen ATP Finals. Turnaj mistrů pro hráče do 21 let na začátku prosince ovládl srbský mladík Hamad Medjedovič, který ve finále porazil Francouze Arthura Filse. Zde je výběr nejlepších úderů a výměn ze soubojů tenistů nastupující generace.