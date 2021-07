Jsou to necelé dva týdny, co v Londýně vyvrcholil Wimbledon. Ve dvouhrách triumfovaly obě světové jedničky Novak Djokovič a Ashleigh Bartyová, o skvělé údery výměny se však starali i další tenisté. Zde jsou dva šestiminutové sestřihy toho nejlepšího z trávy v All England Cubu 2021.