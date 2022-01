VIDEO: Opelkovu čepici během zápasu pokálel pták. Štěstí mu to nepřineslo

"Sorry, mám na tom (čepici) ho*no," pronesl Opelka a nesl čepici na lavičku. Z báglu vytáhl náhradní, ale rozhodčí ho v ní hrát nenechal. Kšiltovka totiž měla příliš velké logo (mimochodem s nepřípustnou reklamou měl Opelka podobné potíže už loni na US Open).



Rozhodčí po Opelkovi chtěl, aby pokračoval se znečištěnou čepicí, což Američan odmítal. Sudí se dokonce nabídl, že mu kšiltovku vyčistí ručníkem. "Ty jsi směšný. Je na tom hovno, to nosit nebudu," dal jasně najevo svůj postoj přes dva metry vysoký Američan.



Opelka kvůli dlouhým vlasům mohl jen těžko hrát bez čepice a tak úsměvná scéna pokračovala. Rozhodčí tenistovi navrhl, že by mohl hrát s čepicí, kterou mu půjčí podavač míčků. Jenže ta byla malá.



Game nakonec Opelka dohrál v čepici, kterou mu sehnali pořadatelé. Až do další hry zase mohl nastoupit v čepici, na kterou je zvyklý. Doručena mu byla náhradní a především pravidlům vyhovující z šatny.



Štěstí ale ptačí exkrement Opelkovi nepřinesl. I když ani jednou nepřišel o podání a měl i dva mečboly, nakonec Cressymu podlehl 6-4 6-7 6-7.