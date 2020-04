Virtuální madridský turnaj má další účastníky. S ovladačem to zkusí i antukový král Nadal

Letošní ročník Mutua Madrid Open se v květnovém termínu kvůli pandemii koronaviru neuskuteční, ale tenisté mají možnost se v příštích dnech přihlásit alespoň na virtuální turnaj, který se pořadatelé rozhodli uspořádat na konci dubna.

Mutua Madrid Open Virtual Pro už má potvrzenou čtvrtinu z celkového počtu 32 účastníků. Před pár dny se přihlásili Andy Murray, Lucas Pouille, Angelique Kerberová a domácí Carla Suárezová. O víkendu herní pole rozšířili antukový král Rafael Nadal, loňská vítězka Kiki Bertensová, John Isner a Fiona Ferrová.

"Jsem rád, že se turnaje mohu zúčastnit. Jako vždycky na kurtu nechám všechno. Nejsem si jistý, jak mi to ve hře půjde, ale doufám, že budu mít tak velkou podporu jako pokaždé, když hraju doma," řekl Nadal, jenž je pětinásobným šampionem a nejúspěšnějším hráčem Mutua Madrid Open.

"Virtuální turnaj je podle mě skvělý nápad. Samozřejmě mě mrzí, že nebudu moct v Madridu obhajovat ten skutečný titul, pokusím se o to alespoň z gauče," uvedla Bertensová.

Virtuální turnaj Mutua Madrid Open Virtual Pro se uskuteční od 27. do 30. dubna. Bojovat o titul bude 16 mužů a 16 žen, kteří budou rozděleni do čtyř skupin. Nejlepší dva ze skupiny projdou do čtvrtfinále, pak už se bude pokračovat vyřazovacím systémem. Zápolit se bude ve videohře Tennis World Tour, v níž je k dispozici centrální dvorec Manola Santany.

Obě části turnaje mají shodnou dotaci 150 tisíc eur. Zúčastnění si sami vyberou, kterým hráčům v krizi prize money věnují. Pořadatelé navíc darují 50 tisíc eur na boj proti koronaviru.

Fanoušci budou moci celé dění sledovat živě, buď v televizi, nebo na sociálních sítích turnaje. Nebudou chybět komentáře zápasů, analýzy, sestřihy ani rozhovory s vítězi jednotlivých utkání.