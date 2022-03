Vítězná premiéra proti hráčce Top 50! L. Fruhvirtová v Miami vyřadila Mertensovou

Linda Fruhvirtová před měsícem vyhrála turnaj ITF W25 v mexickém Cancúnu a získala nejcennější titul. Nyní díky divoké kartě startuje poprvé v hlavní soutěži prestižního turnaje WTA 1000 a v Miami porazila už dvě soupeřky.



Proti Dance Koviničové z Černé Hory si ve středu připsala první skalp hráčky Top 100 po proměnění mečbolu a dnes si proti Belgičance Elise Mertensové odbyla vítěznou premiéru v zápase proti člence Top 50.



16letá Fruhvirtová vstoupila do zápasu s 24. singlistce a 3. deblistce světa nervózně a úvodní game při svém podání ztratila čistou hrou. Pak se ale oklepala, soupeřce brejk okamžitě oplatila a vyrovnaný první set získala díky dalšímu proměněnému brejkbolu za 47 minut.



Ztrátou podání česká teenagerka vstoupila i do druhé sady, tentokrát ale otočit skóre nedokázala. O servis přišla ještě jednou a o postup musela zabojovat ve třetí sadě. V ní nedovolila od stavu 1-1 Mertensové uhrát ani game, po dvou hodinách hry zvítězila 7-5 2-6 6-1 a vybojovala nejcennější výhru v dosavadní kariéře.



Na okruhu WTA aktuálně třetí nejlepší juniorka světa zaznamenala svou celkově šestou výhru a podruhé vyhrála dva zápasy po sobě. O první sérii tří vítězství a postup do osmifinále bude bojovat v neděli proti Viktorii Azarenkové, nebo Jekatěrině Alexandrovové.







Petra Kvitová letos neoslňuje a problémům se nevyhnula ani v úvodním zápase v Miami. Francouzku Claru Burelovou, jež včera oslavila 21. narozeniny, porazila 6-1 3-6 6-3.



Kvitová po suverénním představení v prvním setu začala více chybovat, nedařilo se jí na podání a soupeřka toho dokázala využít. Na úvod rozhodující třetí sady ale dvojnásobná wimbledonská šampionka odvrátila dva brejkboly a dostala zápas zpět pod kontrolu. Ujala se vedení 3-1 a nezastavila ji ani ztráta servisu v pátém gamu, na kterou dokázala okamžitě odpovědět dalším brejkem.



32letá Češka v tomto roce zatím jen jednou vyhrála dva zápasy po sobě. Na Floridě, kde si dvakrát zahrála čtvrtfinále (2014 a 2019), se o vyrovnání nejlepší letošní série utká s domácí Lauren Davisovou (h2h 1-0).



V den svého prvního zápasu se pořadatelům omluvila Markéta Vondroušová. Česká tenistka, která měla jako 30. nasazená volný los, se odhlásila kvůli nemoci a v pavouku ji nahradila poražená hráčka z kvalifikace Lesja Curenková.



Dnes druhé kolo čeká ještě na Marii Bouzkovou, která vyzve favorizovanou Španělku Paulu Badosaovou.



Ve třetím kole jsou zatím čtyři Češky, už včera postoupily Karolína Muchová a Kateřina Siniaková.



Ze hry je už 19 nasazených hráček

Naopak ze hry venku je celkem už 20 nasazených hráček. Vondroušová, Garbiñe Muguruzaová, Simona Halepová a Camila Giorgiová ze zdravotních důvodů vůbec nenastoupily a dalších 16 tenistek (zatím z 22) nezvládlo svůj úvodní zápas.



Skončily i čtyři členky Top 10, po Karolíně Plíškové, Aryně Sabalenkové a Anett Kontaveitové se dnes rozloučila Řekyně Maria Sakkariová. Čerstvá finalistka z Indian Wells a nová světová trojka podlehla 6-4 1-6 2-6 Brazilce Beatriz Haddadové Maiaové, poprvé v sezoně nezvládla vstup do turnaje a neobhájí loňské semifinále.

• WTA 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 8.369.455 dolarů

páteční výsledky (25. 03. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Kvitová (28-ČR) - Burelová (Fr.) 6-1 3-6 6-3 L. Fruhvirtová (ČR) - Mertensová (20-Belg.) 7-5 2-6 6-1 Haddadová-Maiaová (Braz.) - Sakkariová (4-Řec.) 4-6 6-1 6-2 Rogersová (USA) - Ostapenková (10-Lot.) 6-3 7-6(0) Gauffová (14-USA) - Qiang Wang (Čína) 7-5 6-4 Pegulaová (16-USA) - Stephensová (USA) 6-1 6-4 Rybakinová (17-Kaz.) - Ruseová (Rum.) 6-4 7-5 Kuděrmetovová (21) - Gálfiová (Maď.) 5-1 / skreč G. Shuai Zhang (Čína) - Cirsteaová (24-Rum.) 6-1 6-1 Brengleová (USA) - Samsonovová (29) 6-4 6-0 Davisová (USA) - Sandersová (Austr.) 6-4 6-1