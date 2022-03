Muchová a Siniaková v Miami vyřadily finalistky US Open Fernandezovou a Raducanuovou!

Karolína Muchová hraje na prvním turnaji od loňského září, kdy vypadla v prvním kole US Open a v následujících měsících léčila zranění břišních svalů. A navzdory herní pauze v Miami vyhrála už dva zápasy.



Po včerejší bitvě s krajankou Terezou Martincovou, kterou udolala po dvou a půl hodinách boje ve dvou tie-breacích, si dnes poradila ve dvou setech i s 22. hráčkou světa Leylah Fernandezovou. Kanadskou finalistku loňského US Open porazila 6-4 7-6.



25letá Češka mohla zápas ukončit už za stavu 6-4 a 5-4, ale mečbol při své podání nevyužila. Šanci ukončit zápas při svém servisu měla i v dvanácté hře, ale potřetí o podání přišla. Nicméně následný tie-break navzdory únavě i potřetí na turnaji zvládla.



"Jsem úplně mrtvá," řekla Muchová po zápase při rozhovoru na kurtu. "Neměla jsem volný den a dneska jsem začínala hned jako první, takže jsem musela brzy vstávat," posteskla si a uznala, že ostré zápasy jsou po dlouhé pauze náročné.



"Můžete trénovat fyzičku jak chcete, ale zápasy jsou úplně něco jiného. Ale pro mě je výhra už jen to, že můžu zase hrát," dodala olomoucká rodačka.







Do 3. kola podniku WTA 1000 v Miami Muchová postoupila poprvé a utká se v něm s Naomi Ósakaovou (h2h 1-1). Japonka dnes v souboji bývalých světových jedniček a grandslamových šampionek porazila 6-2 6-3 Němku Angelique Kerberovou, s níž si poradila po sérii čtyř porážek.







Kateřina Siniaková si před čtrnácti dny v Indian Wells připsala první letošní výhru v hlavní soutěži a nyní v Miami vyhrála dokonce už dvakrát. Pokaždé přitom prohrála první set, proti Kanaďance Rebecce Marinové i Britce Emmě Raducanuové ale nepříznivý vývoj otočila.



Dnes s 19letou vítězkou loňského US Open Raducanuovou ji přitom trápily zdravotní potíže a po pátém gamu si poprvé zavolala na kurt fyzioterapeutku. Ošetření, zřejmě kvůli potížím s žebry, pak využila ještě několikrát v průběhu prvního i druhého setu.



Česká tenistka prohrávala 3-6 a 1-3, ale vrátila se do hry a vynutila si třetí set. V něm dvakrát smazala manko brejku, od stavu 3-5 získala proti unavené Britce čtyři gamy v řadě a po téměř tříhodinové bitvě zvítězila 3-6 6-4 7-5.



"Jak zápas pokračoval, cítila jsem se líp. Na začátku to byl ale boj," přiznala Siniaková na kurtu.



Také nejlepší deblistka současnosti Siniaková postupem do 3. kola v Miami překonala své maximum. O osmifinále si zahraje s Australankou Darjou Savilleovou, nebo s Francouzkou Harmony Tanovou, která nahradila zraněnou Simonu Halepovou.







Karolína Plíšková si v prosinci zlomila ruku a do sezony vstoupila teprve před dvěma týdny v Indian Wells. V Kalifornii ani dnes na Floridě se ale výhry nedočkala. V Miami finalistka z roku 2019 podlehla 3-6 3-6 kvalifikantce Anně Kalinské.



Až v pátek čekají zápasy druhého kola Petru Kvitovou, Markétu Vondroušovou, Marii Bouzkovou a Lindu Fruhvirtovou.

• WTA 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 8.369.455 dolarů

čtvrteční výsledky (24. 03. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Siniaková (ČR) - Raducanuová (11-Brit.) 3-6 6-4 7-5 Muchová (ČR) - Fernandezová (18-Kan.) 6-4 7-6(3) Kalinská (Rus.) - Kar. Plíšková (6-ČR) 6-3 6-3 Džabúrová (8-Tun.) - Linetteová (Pol.) 7-6(1) 6-2 Collinsová (9-USA) - Bodnárová (Maď.) 6-3 3-6 6-4 Ósakaová (Jap.) - Kerberová (13-Něm.) 6-2 6-3 Watsonová (Brit.) - Svitolinová (15-Ukr.) 4-6 6-3 7-6(4) Sasnovičová (Běl.) - Kasatkinová (25-Rus.) 7-6(5) 6-4 Riskeová (USA) - Cornetová (31-Fr.) 6-2 6-2 Kanepiová (Est.) - Sorribesová (32-Šp.) 3-6 7-5 6-0 Bronzettiová (It.) - Voegeleová (Švýc.) 6-2 6-1 • Čtyřhra - 1. kolo • McNallyová/Gauffová (4-USA) - Peschkeová/Mihalíková (ČR/SR) 6-0 6-3