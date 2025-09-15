Vítězný návrat Plíškové! Hrála jak za starých časů, nadělila si i šťastné drama

DNES, 19:37
Aktuality 11
WTA 125 CALDAS DE RAINHA – Karolína Plíšková svůj první zápas po návratu na kurty vyhrála. V portugalském Caldas de Rainha proti Tessah Andrianjafitrimové z Francie jasně získala první set, v dalším průběhu zápasu sice snaživá soupeřka dokázala otupit dominanci české tenistky a zápas zdramatizovala. Bývalá světová jednička ale na turnaji kategorie WTA 125 nakonec po setech 6:1, 4:6 a 7:5 vydřela vítězství.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Karolína Plíšková (@ Richard Dole / Zuma Press / Profimedia)

Plíšková – Andrianjafitrimová 6:1, 4:6, 7:5

První zápas po 383 dnech začala Plíšková na příjmu a její soupeřka, o sedm let mladší Andrianjafitrimová nerozehranost bývalé světové jedničky využila ke zisku prvního gamu. Česká tenistka pak čelila dvěma brejkbolům, servisem a razantním forhendem však nebezpečí zažehnala a zároveň nabrala sebevědomí. V prvním dějství pak už francouzské rivalce nepovolila ani game. Ke zisku setu jí pomohla páska, setbol využila forhendovým krosem, který zapadl na polovinu bezmocné soupeřky.

Bylo zřejmé, že Plíškové svědčí povrch i míče, na kurtu se rychle našla a diktovala hru dlouhými přesnými údery. Andrianjafitrimová často nedokázala razantní míče vracet přes síť.

Ve druhém setu ale Francouzka začala měnit rytmus hry a pokud se jí povedl kraťas, sbírala fiftýny. Také tím narušila rytmus Plíškové, jejíž hra začala být nepřesná. Po několika nevynucených chybách přišel i první brejk Andrianjafitrimové a následné čtyři ztracené gamy. Česká tenistka měla šanci srovnat na 5:5, promarnila ale vedení 40:0 a druhou sadu získala její soupeřka poměrem 6:4.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport)

Nástup do rozhodujícího setu měla Plíšková výtečný. Ustála dva brejkboly a naopak si vypracovala vedení 3:0. Jenže opět se projevil problém udržet level hry, houževnatá Francouzka srovnala skóre a o každý míček se pak tvrdě bojovalo.

Plíškové nakonec pomohly zkušenosti. Andrianjafitrimová, která druhou polovinu zápasu odehrála velmi dobře, začala z nervozity kupit chyby, nedopodávala set za stavu 5:4 a česká tenistka třemi gamy v řadě a druhým proměněným mečbolem zápas ukončila.

Další soupeřkou Plíškové bude Ruska Polina Jacenková, která porazila v prvním kole domácí Matilde Jorgeovou 6:1 a 6:1.

Výsledky turnaje WTA 125  v Caldas de Rainha

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

11
Přidat komentář
Dobry-den
15.09.2025 19:56
Hurá. smile

Zase o krůček blíže k vytouženému GS titulu.
Reagovat
TSP
15.09.2025 19:50
Ale jo, lepší než Petra, zejména ve 3. setu, to rozhodně bylo. Povzbuzením může být, že na tom není špatně fyzicky a kondičně a že má zjevně chuť hrát. Na tom se dá stavět.
Reagovat
Kytka
15.09.2025 20:04
Jednak poctivě trénovala a nepřibrala taková kila. Ale Karolína má štěstí - není typ co lehko přibere. Jsem ráda, že vyhrála. Uvidíme jak se návrat povede.
Reagovat
Kandinsky1
15.09.2025 20:11
Jak to víš? Třeba si jen na to dává pozor.
Reagovat
Kandinsky1
15.09.2025 19:49
Nějak si nevybavuji, že by se ve starých časech trápila s hráčkami z konce třetí stovky.
Reagovat
com
15.09.2025 19:55
tak to ses prd fanoušek smile
Reagovat
SpacialRecognition
15.09.2025 19:45
Jak za starých časů je silné slovo, ale rozhodně hrála lépe, než jsem čekal. Na první zápas po roční nedobrovolné pauze super, kor v 33 letech.
Reagovat
com
15.09.2025 19:43
smile
Reagovat
tommr
15.09.2025 19:48
dlouho odkládanej návrat začal dobře smile Snad bude Karolína schopná přidat ještě pár výher ...
Reagovat
com
15.09.2025 19:57
smile

Titul po pauze, i kdyz jen na 125ce by byl fajn smile

škoda, že ji tahle vyhra nedostala aspon do top 1000, ani byhra v druhym kole se v zebricku neukaze
Reagovat
tommr
15.09.2025 19:59
není třeba spěchat. Karolína má chráněnej žebříček a může tudíž hrát kdekoli se jí bude chtít ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist