Vítězný návrat Plíškové! Hrála jak za starých časů, nadělila si i šťastné drama
Plíšková – Andrianjafitrimová 6:1, 4:6, 7:5
První zápas po 383 dnech začala Plíšková na příjmu a její soupeřka, o sedm let mladší Andrianjafitrimová nerozehranost bývalé světové jedničky využila ke zisku prvního gamu. Česká tenistka pak čelila dvěma brejkbolům, servisem a razantním forhendem však nebezpečí zažehnala a zároveň nabrala sebevědomí. V prvním dějství pak už francouzské rivalce nepovolila ani game. Ke zisku setu jí pomohla páska, setbol využila forhendovým krosem, který zapadl na polovinu bezmocné soupeřky.
Bylo zřejmé, že Plíškové svědčí povrch i míče, na kurtu se rychle našla a diktovala hru dlouhými přesnými údery. Andrianjafitrimová často nedokázala razantní míče vracet přes síť.
Ve druhém setu ale Francouzka začala měnit rytmus hry a pokud se jí povedl kraťas, sbírala fiftýny. Také tím narušila rytmus Plíškové, jejíž hra začala být nepřesná. Po několika nevynucených chybách přišel i první brejk Andrianjafitrimové a následné čtyři ztracené gamy. Česká tenistka měla šanci srovnat na 5:5, promarnila ale vedení 40:0 a druhou sadu získala její soupeřka poměrem 6:4.
Nástup do rozhodujícího setu měla Plíšková výtečný. Ustála dva brejkboly a naopak si vypracovala vedení 3:0. Jenže opět se projevil problém udržet level hry, houževnatá Francouzka srovnala skóre a o každý míček se pak tvrdě bojovalo.
Plíškové nakonec pomohly zkušenosti. Andrianjafitrimová, která druhou polovinu zápasu odehrála velmi dobře, začala z nervozity kupit chyby, nedopodávala set za stavu 5:4 a česká tenistka třemi gamy v řadě a druhým proměněným mečbolem zápas ukončila.
Další soupeřkou Plíškové bude Ruska Polina Jacenková, která porazila v prvním kole domácí Matilde Jorgeovou 6:1 a 6:1.
Výsledky turnaje WTA 125 v Caldas de Rainha
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Zase o krůček blíže k vytouženému GS titulu.
Titul po pauze, i kdyz jen na 125ce by byl fajn
škoda, že ji tahle vyhra nedostala aspon do top 1000, ani byhra v druhym kole se v zebricku neukaze