Vítězství vůle. Zverev byl na pokraji vyřazení, v Mnichově však slaví postup

ATP MNICHOV - Neprožívá dobré období. Alexander Zverev (27) se na kurtech trápí. Zmar chtěl ukončit na domácí půdě v Mnichově a po nervydrásající čtvrtfinálové bitvě s Tallonem Griekspoorem (28), kterou ovládl po setech 6:7, 7:6 a 6:4, se probojoval do semifinále. Vítězství světové trojky je o to cennější, že byl v zápase jen krůček od dalšího zklamání.

Zverev - Griekspoor 6:7, 7:6, 6:4

Fantastické Australian Open, kde došel až do boje o titul, a pak prakticky nic. Alexander Zverev marně hledá formu. Kromě zmíněné jízdy na prvním grandslamovém turnaji roku dokázal na zbývajících podnicích vyhrát maximálně dva zápasy v řadě. Zlom přišel až teď, psychických i fyzických sil ho to však stálo opravdu hodně…



Jeho čtvrtfinálovým soupeřem byl Tallon Griekspoor, s nímž měl německý tenista pozitivní bilanci 6:2. Poslední duel se však odehrál letos v Indian Wells – a tehdy zvítězil právě 28letý Nizozemec.



A že se nejednalo o náhodný výkřik do tmy, ukázala hned úvodní sada mnichovského duelu. Oba tenisté si drželi servis, do problémů se za stavu 5:5 dostal jako první Griekspoor, když musel odvracet dvě brejkové příležitosti světové trojky.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

To se mu nakonec podařilo – stejně jako následný tie-break, který ovládl poměrem 8:6, a po hodině a 12 minutách šel do vedení 1:0 na sety. Naprostou vyrovnanost úvodní sady potvrzuje i poměr vítězných míčů (13:12 pro Zvereva); nevynucených chyb měli oba shodně 16.

Rodák z Haarlemu vstoupil výborně i do druhé sady. Zverevovi vzal poprvé v zápase servis hned v úvodní hře a sám si při svých podáních počínal s naprostou suverenitou.



Trojnásobný grandslamový finalista se vzpamatoval doslova na poslední chvíli. Za stavu 4:5 z jeho pohledu poprvé v zápase prolomil servis soupeře, a druhá sada tak směřovala do další zkrácené hry. Tentokrát měl navrch Zverev – tie-break vyhrál jasně 7:3 a po dvou hodinách a 11 minutách bylo srovnáno.



V ní přišel důležitý moment ve čtvrté hře, kdy Zverev odvrátil čtyři brejkbolové hrozby, sám naopak za stavu 3:3 prolomil Griekspoorovo podání a náskok si již utéct nenechal.

Zverev staying alive! @AlexZverev snatches the break back just as Tallon was serving for the match!@BMWOpen500 | #BMWOpen pic.twitter.com/V1REcXAqKo — ATP Tour (@atptour) April 18, 2025



V deváté hře ještě při podání Nizozemce neproměnil tři mečboly, v následujícím gamu ale již nezaváhal a po třech hodinách a 15 minutách vyčerpávajícího boje mohl slavit po výsledku 6:7, 7:6 a 5:4 postup.

"Jsem nesmírně šťastný. S Tallonem jsou to vždycky divné zápasy. V Indian Wells jsem podával na vítězství, přišel jsem o servis. Pak podával on a také to nedorazil. Takže v našich zápasech člověk nikdy neví. Vždycky jsou to zábavná a dramatická utkání. A to to víc jsem dnes šťastnější, " říkal po vyčerpávajícím maratonu Zverev.

Semifinálovým soupeřem domácího tenisty bude maďarský tenista Fabian Marozsan, který si poradil s Belgičanem Zizou Bergsem 6:3, 7:6.

Výsledky turnaje ATP 500 v Mnichově