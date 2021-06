Vondroušová: Hraju průměrně. Ale vyhrávám a to je důležité

"Nehrála jsem nejlepší tenis, který umím, ale ani nejhorší, je to asi někde mezi. Ale jsem klidná, soustředím se na svoji hru a vyhrávám. To je důležité," řekla Vondroušová.

Tři kola na některém z grandslamů vyhrála počtvrté v kariéře. Osmifinále bude hrát v neděli, ale v tenisovém slangu se říká, že prošla do druhého týdne. "Je to skvělé. Mám za sebou dobré zápasy, jsem spokojená se svou hrou a jsem z toho nadšená," řekla jednadvacetiletá hráčka.

Po vyřazení či odstoupení favoritek je Vondroušová coby turnajová dvacítka nejvýše nasazenou ve spodní čtvrtině pavouku. "Neříkejte mi to, dělám si legraci. Nekoukám na los," smála se sokolovská rodačka. Její další soupeřkou bude Španělka Paula Badosaová, která vyřadila Rumunku Anu Bogdanovou.

Zápas s Hercogovou měla Vondroušová pod kontrolou. Ani jednou nepřišla o podání a soupeřku ve výměnách převyšovala. "Zápas byl nahoru dolů, ona občas zahrála dobře, občas divně. Bylo to bez tempa, ale láme se to na konci a byla jsem klidná. Cítila na sobě, že se nic neděje, když prohrávám 0:30, 15:40, věřím si do poslední chvíle," řekla.

Hercogová zkoušela českou hráčku rozhodit vysokými přeliftovanými míči do bekhendu. "Tušila jsem, že to začne dělat, protože v normálních výměnách jsem to měla pod kontrolou. Těžko se to hraje po doskoku, navíc jsem malá, ale ustála jsem to dobře," uvedla.

Zápas se hrál na kurtu Suzanne Lenglenové, druhém největším dvorci v areálu, kde předloni porazila Chorvatku Petru Martičovou a Lotyšku Anastasii Sevastovovou. "Ten kurt mám ráda, hraje se mi tady hezky," řekla Vondroušová. Užívá si diváků v ochozech. "Jsou zpátky a podporují mě, takže to je celé super. Díky tomu se hraje na velkých kurtech líp," prohlásila.