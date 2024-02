Vondroušová je poprvé od US Open ve čtvrtfinále, Plíšková na 12. výhru v řadě nedosáhla

Markéta Vondroušová (24) dosáhla v Dubaji na svou první vítěznou sérii a premiérové čtvrtfinále od loňského US Open. Česká jednička smetla dvakrát 6:2 Ljudmilu Samsonovovou (25) a zabojuje o vyrovnání svého maxima v tomto dějišti a také první semifinále po šokujícím triumfu ve Wimbledonu. O postup mezi nejlepší osmičku usilovala také 11 zápasů neporažená Karolína Plíšková (31), která podlehla 6:2, 4:6, 3:6 světové trojce Coco Gauffové (19).

Vondroušová – Samsonovová 6:2, 6:2

Markéta Vondroušová se loni v létě stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou a také první nenasazenou vítězkou Wimbledonu v open éře. I na následujících třech turnajích zapsala minimálně dvě výhry a dostala se do osmifinále v Montrealu a do čtvrtfinále v Cincinnati a na US Open.

Po vystoupení v New Yorku však prohrála osm z následujících 11 zápasů a na první letošní vítězství na individuálních turnajích dosáhla až před týdnem v Dauhá proti Greet Minnenové. Zatímco na první letošní tisícovce v osmifinále neuspěla, na dalším podniku WTA 1000 v Dubaji už do svého prvního čtvrtfinále od US Open prošla. Navíc zaznamenala svou první vítěznou sérii po skončení závěrečného grandslamu roku.

Až na jeden ztracený set zatím ve Spojených arabských emirátech dominuje. Peyton Stearnsové, nepočítaje druhou sadu, povolila jen tři gamy a pouze o jeden více prohrála v souboji nasazených hráček se světovou patnáctkou Ljudmilou Samsonovovou. Také jejich třetí střetnutí skončilo ve dvou setech a Vondroušová navázala na vítězství z Australian Open 2022 a vzájemnou bilanci upravila na 2:1.

Do utkání vstoupila mankem 0:2, nicméně po vydřené otočce na 3:2 získala převahu a nakonec i díky velkému počtu nevynucených chyb soupeřky uhrála šest gamů v řadě. Rovněž druhé dějství trvalo méně než 40 minut, Vondroušová v něm ztratila jen šest bodů na vlastním servisu a Samsonovové dvakrát sebrala podání.

Skvělá Markéta Vondroušová!



V zápase proti Liudmile Samsonove předvedla solidní, defenzivní výkon a porazila chybující patnáctou hráčku světa, dvakrát 6:2.



Postupuje tak do čtvrtfinále tisícovky v Dubaji! pic.twitter.com/3dopZ0TvbW — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 21, 2024

Zatímco Vondroušová může v Dubaji definitivně zlomit několikaměsíční krizi, Samsonovové se dál nedaří. Ruska prohrála v lednu v Austrálii všechny tři zápasy, na úvodní soupeřce ztroskotala i před týdnem v Dauhá a v Dubaji si připsala pouze skalp Viktorije Tomovové. Jedinou výjimkou je semifinále v Abú Zabí.

Mezi nejlepší osmičkou v Dubaji je Vondroušová podruhé, předloni to dotáhla z kvalifikace až do semifinále. Ve čtvrtek nastoupí proti Soraně Cirsteaové ke svému šestému čtvrtfinálovému utkání na prestižních tisícovkách, do semifinále prošla pouze na antuce v Římě 2020. Zároveň bude útočit na první semifinálovou účast od Wimbledonu.

Rumunka zdolala 3:6, 6:3, 7:5 Donnu Vekičovou, která podávala na postup do svého prvního čtvrtfinále na turnajích WTA 1000 a nenavázala na skalp Aryny Sabalenkové. Cirsteaová může potřetí v kariéře projít do semifinále tisícovek (Toronto 2013 a Miami 2023).

Gauffová – Plíšková 2:6, 6:4, 6:3

Karolína Plíšková měla ještě před dvěma týdny na kontě hrozivou sérii 14 turnajů, na kterých nevyhrála více než jeden zápas. V rozmezí 15 dní však zvládla 11 utkání v řadě, což zahrnuje triumf v Kluži, semifinále na úvodní tisícovce roku v Dauhá, k němuž kvůli zranění zad nenastoupila, a osmifinále na dalším podniku WTA 1000 v Dubaji.

Bývalá světová jednička, která v hale v rumunské Kluži získala svůj první titul od ledna 2020, si ve Spojených arabských emirátech poradila s trápící se Shuai Zhang a po obratu i s Ashlyn Kruegerovou a už při šestém startu v řadě v tomto dějišti prošla do osmifinále. Na páté čtvrtfinále z posledních šesti účastí však finalistka ročníku 2015 nedosáhla.

Nad její síly byla Coco Gauffová, proti níž zaznamenala už pátý nezdar v řadě v soubojích s hráčkami TOP 10. S takto vysoko postavenými soupeřkami vyhrála jen tři z posledních 12 střetnutí, pokaždé slavila proti Marii Sakkariové.

"I když není v žebříčku tam, kde by měla vzhledem ke svým kvalitám být, je to pro mě rozhodně velmi cenné vítězství," řekla Gauffová na adresu Plíškové, která je aktuálně na 36. místě žebříčku. Podle příspěvku televizní stanice Canal+ na sociální síti X odehrála česká tenistka utkání s trhlinou v hýžďovém svalu, ráno zvažovala odstoupení a čekají ji lékařská vyšetření.

Karolína Plíšková hrála osmifinále v Dubaji proti Gauff s trhlinou v hýžďovém svalu. Po náročném programu ráno zvažovala skreč, ale rozhodla se nastoupit. Po porážce 6:2, 4:6, 3:6 podstoupí další lékařská vyšetření.



Držíme Káje palce! https://t.co/inc2U3NeLK — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 21, 2024

Plíšková v úvodním dějství, ve kterém Gauffová zaznamenala jen čtyři vítězné údery a 17 nevynucených chyb a osm dvojchyb, dominovala. Ve druhé sadě se však americká teenagerka výrazně zlepšila a tentokrát to byla ona, kdo set zakončil s pozitivním poměrem winnerů a minel. Češka ale i tak měla své šance, za stavu 3:5 odvrátila čtyři setboly na returnu a game získala, jenže vzápětí opět zaváhala na servisu.

V rozhodujícím dějství se nedařilo Plíškové využívat brejkbolové šance. V úvodním gamu měla k dispozici tři a v závěrečné hře disponovala dalšími dvěma příležitostmi. Sama ztratila podání v osmém gamu a manko už zlikvidovat nedokázala. V utkání proměnila jen pět ze 16 brejkbolů.

Gauffová, která před týdnem v Dauhá prohrála úvodní zápas s Kateřinou Siniakovou a poprvé od Wimbledonu nezvládla vstup do turnaje, startuje v Dubaji počtvrté a potřetí si zahraje čtvrtfinále. Nejlepší výsledek v tomto dějišti zaregistrovala loni, kdy vypadla v semifinále s Igou Šwiatekovou.

Ve čtvrtfinále se utká s Annou Kalinskou. Ruská kvalifikantka v Dubaji potvrzuje skvělou letošní formu a vyhrála i pátý zápas ve dvou setech. V osmifinále si vyšlápla 6:4, 7:5 na Jelenu Ostapenkovou, jež letos ovládla dva turnaje a všechny předchozí porážky zapsala proti Viktorii Azarenkové, a vylepšila svou bilanci s hráčkami TOP 10 na 5:6. Ve čtvrtek zaútočí na své první semifinále na akcích větších než WTA 250.



Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.