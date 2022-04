Vondroušová: Lepší to být nemohlo. Užívala jsem si to

"Lepší to být asi nemohlo. Myslím, že jsem předvedla dobré výkony, cítila jsem se tady dobře a užívala jsem si to," usmívala se Vondroušová po vydařeném vystoupení.

Za uplynulých patnáct let se stala teprve třetí českou tenistkou, která dokázala v soutěži družstev zajistit tři body. V roce 2008 to proti Slovenkám v Brně dokázala Nicole Vaidišová a v roce 2016 se tříbodovým výkonem blýskla Karolína Plíšková proti Rumunkám v Kluži.

Vondroušová potvrdila antukové kvality a dominovala dvouhrám. V pátek povolila Harriet Dartové jen jednu hru a v sobotu deklasovala loňskou vítězku US Open Emmu Raducanuovou dvakrát 6-1. "Hrála jsme dobře, jsem spokojená," řekla svěřenkyně Jiřího Hřebce.

Stejně jako před třemi lety v Prostějově zvládla perfektně roli jedničky týmu. "Je to krásný pocit," pronesla. V soutěži družstev si vylepšila bilanci na 8-1. "Už na začátku jsem říkala, že bych chtěla holkám pomoct, co nejvíc to půjde. Byla jsem připravená jít do všech zápasů i do debla. A jsem ráda, že mi to vyšlo, ještě takhle na Štvanici," připomněla, že v klubu I. ČLTK trénuje.

Kapitán Petr Pála měl radost, že měl Vondroušovou v týmu při absenci Barbory Krejčíkové, Karolíny Plíškové i Petry Kvitové. "Je to úplně suprový. Hrála famózně. Potvrdila, že má nejvíc zkušeností," ocenil Pála finalistku Roland Garros z roku 2019 Vondroušovou.

Dartovou i Raducanuovou vedle svého silného liftovaného forhendu tradičně trápila i zkracováním za síť. "Když jsem byla menší, měla jsem trenéra, který to pořád hrál. Tak to ve mně asi zůstalo a myslím, že na to ruku docela mám," řekla Vondroušová. Takzvané kraťasy zahrává za každého stavu, třeba i při brejkbolu soupeřky. "Že mám tenhle úder v záloze, je pro mě důležité. Vím, že ho můžu vytáhnout kdykoli, i když je nějaký důležitý stav. Je to pro mě velká výhoda."

I ve čtyřhře patřila Vondroušová k nejlepším na kurtu. Parádně prohazovala po lajně, ale dokázala i lobovat a zakončit volejem na síti. Nerozehrané Muchové hodně pomohla. "Jsem ráda, že jsme si s Kájou po dlouhé době zahrály. Celkově se dobře doplňujeme," řekla Vondroušová.

Několikrát během týdne zopakovala, jak hraje týmovou soutěž ráda. Další šanci může případně dostat v listopadovém finále. Do té doby bude hrát stříbrná olympijská medailistka z Tokia za sebe, už příští týden ve Stuttgartu, pak v Madridu, Římě a před Roland Garros možná i ve Štrasburku. "Teď jsem zahrála dobrý zápasy, tak doufám, že to udržím," přála si Vondroušová.