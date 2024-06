Vondroušová má velkou šanci na postup do čtvrtfinále French Open, v osmifinále se utká s kvalifikantkou

V rámci osmého hracího dne letošního ročníku French Open se odehraje první polovina osmifinálových zápasů. Bývalá finalistka a poslední česká naděje ve dvouhře Markéta Vondroušová bude čelit kvalifikantce Olze Danilovičové a je favoritkou. V akci budou také vítězka posledních dvou ročníků Iga Šwiateková, Coco Gauffová, Jannik Sinner či Carlos Alcaraz, který se utká s Félixem Augerem-Aliassimem.

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 2. 6.

Češi v akci

Vondroušová (5-ČR) - Danilovičová (Srb.) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)



Další osmifinále žen

Šwiateková (1-Pol.) - Potapovová (-) | Court Philippe-Chatrier (11:00 SELČ)

Gauffová (3-USA) - Cocciarettová (It.) | Court Philippe-Chatrier (12:30 SELČ)

Tausonová (Dán.) - Jabeurová (8-Tun.) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ)



Osmifinále mužů

Arnaldi (It.) - Tsitsipas (9-Řec.) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ)

Auger-Aliassime (21-Kan.) - Alcaraz (3-Šp.) | Court Philippe-Chatrier (14:00 SELČ)

Hurkacz (8-Pol.) - Dimitrov (10-Bulh.) | Court Suzanne-Lenglen (18:00 SELČ)

Moutet (Fr.) - Sinner (2-It.) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)

Vondroušová – Danilovičová | 11:00 SELČ

Markéta Vondroušová začala v zápase druhého kola s Katie Volynetsovou potupným kanárem, ovšem další duel s domácí Chloé Paquetovou měla od začátku pod kontrolou. Francouzku startující na divokou kartu přehrála 6:1, 6:3 a zajistila si svůj třetí kariérní postup do druhého týdne French Open.

V osmifinálové fázi antukového majoru má 24letá Češka poloviční úspěšnost 1:1. Před pěti lety se v areálu Rolanda Garrose senzačně probojovala až do finále (porážka s Ashleigh Bartyovou) a v roce 2021 v souboji o čtvrtfinále nestačila na Paulu Badosaovou. Tehdy hrála osmifinále French Open podruhé a naposledy.

Na kontě má tři účasti ve čtvrtfinále podniků velké čtyřky, poslední dvě zaregistrovala ve druhé půlce loňské sezony. To zahrnuje šokující triumf ve slavném Wimbledonu. Hlavně díky tomuto výsledku se drží na svém žebříčkovém maximu, kterým je šesté místo. Po čtvrtfinále na loňském US Open se jí totiž přestalo dařit.

Vizitka Markéty Vondroušové. (@ Livesport)

Vondroušová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (semifinále)

Bilance: 14:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 9:4

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 2:0 (kariérní 114:25)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:3)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Vondroušová – French Open

Kariérní bilance: 14:6

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (3. kolo), Štrasburk (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Masárová (6:1, 6:3), Volynetsová (0:6, 6:1, 6:4), Paquetová (6:1, 6:3)

Olga Danilovičová prožívá na letošním French Open životní turnaj a je poslední kvalifikantkou ve hře. Zhruba jen 18 hodin po senzačním skalpu světové desítky Danielle Collinsové (6:7, 7:5, 6:4) musela nastoupit k utkání třetího kola s Donnou Vekičovou, kterou v deštěm přerušovaném duelu přetlačila 0:6, 7:5, 7:6.

Třiadvacetiletá Srbka v tříhodinové bitvě dvakrát returnovala na setrvání v zápase a v rozhodujícím super tie-breaku prohrávala už 2:6. Za posledních 11 dní odehrála celkem šest utkání, v Paříži začínala už v kvalifikaci a v hlavní soutěži mimo jiné vyřadila bývalou semifinalistku Martinu Trevisanovou.

Po pořádné dřině si zahraje své premiérové osmifinále na grandslamech. Jejím předchozím maximem bylo loňské třetí kolo právě na French Open. Postup do osmifinále se rozhodně nečekal, protože dorazila s jednou výhrou v hlavních soutěžích na nejvyšší tour po skončení loňského antukového jara.

Vizitka Olgy Danilovičové. (@ Livesport)

Danilovičová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 17:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 16:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 1:2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Danilovičová – French Open

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (kvalifikace), W100 Madrid (2. kolo)

Cesta turnajem: Trevisanová (6:1, 6:2), (11) Collinsová (6:7, 7:5, 6:4), Vekičová (0:6, 7:5, 7:6)

Vzájemná bilance: Vondroušová vede 1:0, letos v týmovém United Cupu potřebovala všechny tři sety. Danilovičová čeká na čtvrtfinále na nejvyšší tour skoro dva roky a nikdy nebyla mezi nejlepší osmičkou na akcích větších než WTA 250. Srbka zaútočí na třetí skalp TOP 10, druhý na probíhajícím turnaji.

Šwiateková – Potapovová | 11:00 SELČ

Iga Šwiateková protáhla svou neporazitelnost na 15 zápasů a na French Open vyhrála už 17 utkání po sobě. Světová jednička ve třetím kole pouze jednou zaváhala na vlastním servisu, trefila 34 vítězných úderů oproti 19 nevynuceným chybám a přehrála 6:4, 6:2 českou naději Marii Bouzkovou.

Třiadvacetiletá Polka měla mnohem více práce v předchozím kole, v němž čelila mečbolu Naomi Ósakaové. V rozhodujícím dějství dokonce prohrávala už 2:5 0:30, ale nakonec se v souboji čtyřnásobných grandslamových šampionek svému nejhoršímu výsledku na majorech od US Open 2019 vyhnula.

Žádná z hráček v posledních dvou a půl dekádách nedokázala přetavit všech úvodních šest startů na French Open v postup do druhého týdne. Úřadující šampionka antukových tisícovek v Madridu a Římě to ovšem zvládla a teď se bude snažit vylepšit bilanci 7:7 v osmifinále grandslamů. V Paříži to má v této fázi 4:1 a je trojnásobnou vítězkou.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Madrid, Indian Wells, Dauhá (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid (triumf)

Bilance: 41:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na antuce: 17:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 24:4 (kariérní 135:48)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 7:7)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Šwiateková – French Open

Kariérní bilance: 28:2

Nejlepší výsledek: triumf (2020, 2022-23)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 4:1

Generálka: Madrid (triumf), Řím (triumf)

Cesta turnajem: Jeanjeanová (6:1, 6:2), Ósakaová (7:6, 1:6, 7:5), Bouzková (6:4, 6:2)

Anastasia Potapovová je naopak ve druhém týdnu grandslamů poprvé v kariéře. Třiadvacetiletá Ruska má za sebou pořádně divoký zápas třetího kola s Xinyu Wang (7:5, 6:7, 6:4). V úvodním dějství prohrávala 0:5, ve druhém zahodila brejkboly na vedení 4:1 a v rozhodujícím dvakrát doháněla manko brejku.

V utkání využila jen sedm z 23 brejkbolů, potřebovala pět mečbolů a na kurtu strávila skoro tři hodiny. Před cestou do Paříže čekala na svou první vítěznou sérii od března, nicméně v úvodních dvou kolech French Open snadno přehrála Kamillu Rachimovovou a Viktoriji Golubicovou.

Za poslední rok a půl zaznamenala devět čtvrtfinálových účastí. V soubojích se zástupkyněmi TOP 10 žebříčku disponuje bilancí 6:16, čtyři takto cenné skalpy slavila v loňské sezoně. Světovou jedničku naposledy potkala v Petrohradu 2018 a schytala výprask 0:6, 1:6 od Caroline Wozniacké.

Vizitka Anastasie Potapovové. (@ Livesport)

Potapovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Linec, Brisbane (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 16:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 6:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:4 (kariérní 6:16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Potapovová – French Open

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (2. kolo), Štrasburk (1. kolo)

Cesta turnajem: Rachimovová (6:2, 6:3), Golubicová (6:2, 6:2), Xinyu Wang (7:5, 6:7, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Šwiateková má na kontě jen 16 grandslamových porážek a sedm z nich utrpěla právě v osmifinále, které je pro ni nejtěžší fází na podnicích velké čtyřky. Trojnásobná šampionka French Open je i tak jednoznačnou favoritkou a Potapovovou by měla porazit bez problémů.

Arnaldi – Tsitsipas | 12:30 SELČ

Matteo Arnaldi zlikvidoval v úvodním dějství manko brejku, získal klíčový tie-break a překvapivě vyřadil Andreje Rubljova (7:6, 6:2, 6:4). Ruský favorit ztrátu první sady neunesl, začal se často vztekat a už tolik nevzdoroval.

Třiadvacetiletý Ital v letošní sezoně prohrál dost velmi těsných zápasů, což si vybralo fyzickou i psychickou daň. O to větší vzpruhou pro něj musí být skalp světové šestky Rubljova, který navíc slavil bez ztráty jediného setu. Svou letošní bilanci s hráči TOP 10 vylepšil na 2:4, dvě ze čtyř porážek zapsal proti Carlosovi Alcarazovi a Daniilovi Medveděvovi, jimž sebral set.

Dalším vítězstvím by vylepšil své grandslamové maximum a s největší pravděpodobností si zajistil debut v TOP 30 žebříčku. Za sebou má jeden osmifinálový zápas na majorech, na loňském US Open nestačil na tehdejší světovou jedničku Alcaraze. Proti Španělovi nedokázal získat set, ačkoli tradičně bojoval o každý míč.

Vizitka Mattea Arnaldiho. (@ Livesport)

Arnaldi – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Brisbane (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (čtvrtfinále)

Bilance: 19:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 9:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:4 (kariérní 2:8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Arnaldi – French Open

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (2. kolo), Turín challenger (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (29) Fils (6:3, 4:6, 6:4, 6:2), Müller (6:4, 6:1, 6:3), (6) Rubljov (7:6, 6:2, 6:4)

Stefanos Tsitsipas se během svého oblíbeného antukového jara výkonnostně i výsledkově výrazně zlepšil. Na French Open, které patří mezi jeho nejúspěšnější turnaje, se zatím prezentuje solidní formou. V úvodním kole s Mártonem Fucsovicsem měl potíže jen v prvním setu, poté se vyhnul rozhodující sadě proti Danielovi Altmaierovi a ve třetím kole dominoval v souboji se Zhizhen Zhangem.

Začátek antukového jara měl devátý hráč světa vynikající, už potřetí ovládl Masters v Monte Carlu a finále si zahrál také v Barceloně. Následně nebyl daleko od semifinálové účasti na římském Masters. Ve všech těchto třech dějištích byl v minulosti minimálně ve finále a letos potvrdil, že se mu v nich daří.

Pětadvacetiletý Řek obvykle na French Open exceluje. V roce 2021 se probil až do finále a vedl v něm o dva sety nad Novakem Djokovičem. Tehdy byl zatím nejblíže k zisku prvního grandslamového titulu, na který stále čeká. Ve třech z posledních čtyř ročníků se podíval minimálně do čtvrtfinále a pouze jednou v tomto dějišti prohrál s někým mimo TOP 30 žebříčku, konkrétně s Holgerem Runem předloni.

Vizitka Stefanose Tsitsipase. (@ Livesport)

Tsitsipas – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (triumf); Barcelona (finále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (triumf); Barcelona (finále)

Bilance: 27:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 16:3

Bilance proti hráčům TOP 50: 13:7 (kariérní 181:110)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 6:5)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Tsitsipas – French Open

Kariérní bilance: 25:7

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 3:2

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Fucsovics (7:6, 6:4, 6:1), Altmaier (6:3, 6:2, 6:7, 6:4), Zhizhen Zhang (6:3, 6:3, 6:1)

Vzájemná bilance: 0:0. Arnaldi je velkým bojovníkem a soupeřům nikdy nedá jediný míč zadarmo. Tsitsipas se ovšem prezentuje velmi dobrou formou a měl by být fyzicky i psychicky dostatečně připravený na to, aby si s italským protivníkem poradil.

Gauffová – Cocciarettová | 12:30 SELČ

Coco Gauffová zvládla všechny tři zápasy snadno ve dvou setech a čtvrtým rokem po sobě postoupila do druhého týdne French Open. Po skalpu bývalé semifinalistky Tamary Zidanšekové ve druhém kole si světová trojka poradila 6:2, 6:4 se semifinalistkou letošního Australian Open Dajanou Jastremskou.

Polovinu ze svých šesti grandslamových čtvrtfinále zapsala v posledních třech ročnících French Open, což zahrnuje finálovou účast v roce 2022. Celkově má v osmifinálové fázi majorů bilanci 6:4 a uspěla v pěti z posledních šesti případů, naposledy uhrála semifinále na letošním Australian Open.

Úřadující šampionka US Open posbírala po loňském odjezdu z Paříže celkem 12 čtvrtfinálových účastí. Dvacetiletá Američanka dorazila do areálu Rolanda Garrose v solidní a stabilní formě, která zahrnuje skalpy Pauly Badosaové a Qinwen Zheng na generálce v Římě, kde vypadla v semifinále s Igou Šwiatekovou.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Řím (semifinále)

Bilance: 28:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 10:3

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 10:0 (kariérní 66:10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 6:4)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Gauffová – French Open

Kariérní bilance: 18:4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 3:0

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (semifinále)

Cesta turnajem: Avdejevová (6:1, 6:1), Zidanšeková (6:3, 6:4), (30) Jastremská (6:2, 6:4)

Elisabetta Cocciarettová vyřadila v úvodním týdnu French Open dvě nasazené soupeřky a zajistila si své premiérové osmifinále na grandslamových akcích. V utkání třetího kola sice zahodila vedení 4:0, nicméně nakonec nasazenou sedmnáctku Ljudmilu Samsonovovou porazila 7:6, 6:2.

Společně s úspěšným obratem v prvním kole proti turnajové třináctce Beatriz Haddadové Maiaové se jedná o její druhý a třetí kariérní skalp TOP 20. Třiadvacetiletá Italka zapsala všechny právě na French Open, v prvním kole loňského ročníku přehrála tehdejší světovou desítku Petru Kvitovou.

Od lednového Hobartu po květnový Řím nevyhrála na ani jednom turnaji na nejvyšší tour dva zápasy v řadě. V Paříži ale potvrzuje, že je na antuce velmi nebezpečná. Loni v těchto podmínkách získala v Lausanne svůj první titul na této úrovni a před startem letošního French Open došla do čtvrtfinále v Rabatu.

Vizitka Elisabetty Cocciarettové. (@ Livesport)

Cocciarettová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rabat (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Rabat (čtvrtfinále)

Bilance: 20:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 10:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 1:4)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Cocciarettová – French Open

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Rabat (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (13) Haddadová Maiaová (3:6, 6:4, 6:1), Bucsaová (6:1, 6:4), (17) Samsonovová (7:6, 6:2)

Vzájemná bilance: Gauffová vede 2:0. Obě střetnutí vyhrála ve dvou setech, nicméně předloni v Guadalajaře potřebovala tie-break a letos v Dubaji pětkrát ztratila servis. Bývalá šampionka místní juniorky je dle očekávání proti Cocciarettové favoritkou a měla by projít do další fáze turnaje.

Auger-Aliassime – Alcaraz | 14:00 SELČ

Félix Auger-Aliassime prožívá své nejúspěšnější evropské antukové jaro a ještě více ho vylepšil po suverénní výhře nad světovou patnáctkou Benem Sheltonem ve třetím kole. Třiadvacetiletý Kanaďan si proti zdravotně indisponovanému soupeři vypracoval 11 brejkbolů a sám nečelil ani jedné hrozbě (6:4, 6:2, 6:1).

Od loňského března se zhruba rok ohromně trápil, a to i kvůli problémům s kolenem. V posledních týdnech to ale vypadá na návrat do formy. Po čtvrtfinálové účasti v Mnichově se i díky příznivým okolnostem podíval až do finále na Masters v Madridu a vedl v něm o set nad Andrejem Rubljovem. Také s pomocí osmifinále na probíhajícím French Open je v live žebříčku zpět v TOP 20.

Osmifinále na French Open si zahraje podruhé v kariéře a i tentokrát v něm bude mít velmi těžkého protivníka. Předloni v této fázi narazil na nejúspěšnějšího hráče turnaje Rafaela Nadala a antukového krále dokázal dostat do páté rozhodující sady. Pokud chce mít šanci proti Alcarazovi, tak bude muset předvést podobně kvalitní výkon jako před dvěma lety.

Vizitka Félixe Augera-Aliassimeho. (@ Livesport)

Auger-Aliassime – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (finále)

Bilance: 20:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 12:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:5 (kariérní 15:38)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Auger-Aliassime – French Open

Kariérní bilance: 6:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Madrid (finále), Řím (3. kolo)

Cesta turnajem: Nišioka (6:2, 6:4, 6:4), Squire (6:4, 4:6, 6:3, 6:2), (15) Shelton (6:4, 6:2, 6:1)

Carlos Alcaraz v úvodních dvou kolech kvůli nedávnému zranění pravé paže šetřil svůj dělový forhend, ovšem ve třetím kole už si to nemohl dovolit. Jednadvacetiletý Španěl v parádním šlágru, v němž se oba aktéři prezentovali výborným výkonem, přemohl bez ztráty setu nebezpečného Sebastiana Kordu.

Se zmíněným zraněním bojoval několik týdnů, navíc výrazně ovlivnilo jeho přípravu na French Open. Během antukového jara se zúčastnil už jen domácího Masters v Madridu, kde ztratil set s Janem-Lennardem Struffem a obhajobu titulu zakončil už ve čtvrtfinále na raketě pozdějšího šampiona Andreje Rubljova, kterému se podařilo souboj otočit.

Ačkoli není v aktuálním roce v nejlepší možné kondici, na každém dohraném turnaji se probojoval minimálně do čtvrtfinálové fáze. Spokojený ale mohl být pouze s vystoupením na Masters v Indian Wells, kde získal svůj první titul od loňského Wimbledonu a úspěšně obhájil triumf.

Bývalý lídr žebříčku zvládl předloňské i loňské osmifinále na French Open naprosto s přehledem. Více než čtyři gamy v jednom setu nepovolil Karenovi Chačanovovi před dvěma lety ani Lorenzovi Musettimu loni.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (semifinále)

Bilance: 21:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 8:3

Bilance proti hráčům TOP 30: 5:4 (kariérní 68:29)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 7:1)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – French Open

Kariérní bilance: 14:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: Madrid (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Wolf (6:1, 6:2, 6:1), De Jong (6:3, 6:4, 2:6, 6:2), (27) Korda (6:4, 7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Auger-Aliassime vede 3:2, na antuce se potkávají poprvé. Ještě před rokem a půl byl Kanaďan v soubojích se španělským supertalentem neporažen, ovšem Alcaraz suverénně ovládl poslední dva souboje a manko ve vzájemné bilanci výrazně stáhl. V blížícím se duelu na French Open je jednoznačným favoritem a měl by srovnat účty.

Tausonová – Jabeurová | 14:30 SELČ

Clara Tausonová po cestě do osmifinále vyřadila na antukových dvorcích úspěšné soupeřky. To zahrnuje skalpy šampionky ročníku 2017 a světové jedenáctky Jeleny Ostapenkové (7:6, 4:6, 6:3) ve druhém kole a také finalistky z roku 2020 Sofie Keninové (6:2, 7:5) v tom následujícím.

Jednadvacetiletá Dánka v Paříži ožila. V letošní sezoně před cestou do francouzské metropole slavila jen pět výher v hlavních soutěžích na nejvyšší tour a dvě kola v hlavních losech na této úrovni zvládla přesně po roce. Navíc na třetí pokus uspěla ve třetím kole grandslamů a vylepšila své maximum.

Bývalá juniorská světová jednička má na kontě šest čtvrtfinálových účastí na nejvyšším okruhu, všechny posbírala na nejmenších akcích WTA 250 a tu poslední zapsala před více než rokem v Linci. Ještě k tomu si poprvé v kariéře zahraje osmifinále na klasických antukových dvorcích na hlavní tour.

Vizitka Clary Tausonové. (@ Livesport)

Tausonová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 26:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 9:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 1:5)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Tausonová – French Open

Kariérní bilance: 7:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (kvalifikace), Řím (2. kolo)

Cesta turnajem: Mariaová (6:2, 6:3), (9) Ostapenková (7:6, 4:6, 6:3), Keninová (6:2, 7:5)

Ons Jabeurová se celou letošní sezonu trápí a v úplně přesvědčivé formě zatím nehraje ani na probíhajícím French Open. Světová devítka v posledních dvou kolech přetlačila 6:3, 1:6, 6:3 Camilu Osoriovou a po odvráceném setbolu 6:4, 7:6 bývalou šampionku místní juniorky Leylah Fernandezovou.

V posledních týdnech se nicméně prezentuje lepšími výkony i výsledky než na úvodních sedmi letošních turnajích, na kterých dohromady zaregistrovala pouhé tři výhry. Devětadvacetiletá Tunisanka se dostala do druhého týdne French Open ve čtyřech z posledních pěti ročníků, včetně toho letošního.

Ani v loňské sezoně se jí nepodařilo získat první grandslamový titul. Ve Wimbledonu prohrála ve finále, na French Open vypadla ve čtvrtfinále a na US Open se loučila v osmifinále. Bývalá světová dvojka má v osmifinálové fázi majorů bilanci 6:3, konkrétně na pařížské antuce 1:2.

Vizitka Ons Jabeurové. (@ Livesport)

Jabeurová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 9:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:4

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 1:2 (kariérní 77:42)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Jabeurová – French Open

Kariérní bilance: 15:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:2

Generálka: Madrid (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Vickeryová (6:3, 6:2), Osoriová (6:3, 1:6, 6:3), (31) Fernandezová (6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Jabeurová vede 1:0. Na jediný předchozí souboj došlo před více než čtyřmi lety v utkání BJK Cupu na halovém betonu ve finských Helsinkách a Tunisanka měla navrch 6:4, 6:4. Obě aktérky od té doby učinily pokrok a nejspíše si na předchozí střetnutí ani nevzpomenou. Šance jsou celkem vyrovnané.

Hurkacz – Dimitrov | 18:00 SELČ

Hubert Hurkacz v ani jednom ze tří zápasů na letošním French Open nedominoval, ačkoli narazil na nezkušené nebo trápící se outsidery. Přesto vyrovnal své maximum na antukovém majoru a jedna výhra ho dělí od prvního čtvrtfinále v tomto dějišti. Na rozdíl od Dimitrova není jeho absence čtvrtfinálové účasti v areálu Rolanda Garrose překvapivá, protože podnikl méně startů a antuka je jeho jasně nejslabším povrchem.

Sedmadvacetiletý Polák letos ovšem učinil výrazný progres, co se antukových výkonů a výsledků týče. Na kontě má bilanci 14:3, jasně nejlepší na této úrovni v kariéře. Antukové jaro zahájil triumfem v Estorilu, kde si zahrál své vůbec první antukové semifinále na nejvyšším okruhu. Na nečekaný úspěch navázal postupy minimálně do osmifinále na všech třech tisícovkách.

V osmifinále grandslamových podniků má nelichotivou bilanci 2:3. Na French Open bojoval o čtvrtfinále pouze předloni a podlehl ve čtyřech setech pozdějšímu finalistovi Casperovi Ruudovi. Navíc konkrétně na grandslamech prohrál osm z 10 soubojů s hráči z elitní desítky žebříčku.

Vizitka Huberta Hurkacze. (@ Livesport)

Hurkacz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Estoril (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Estoril (triumf)

Bilance: 29:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 14:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:3 (kariérní 16:30)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Hurkacz – French Open

Kariérní bilance: 9:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Močizuki (4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3), Nakashima (6:7, 6:1, 6:3, 7:6), Shapovalov (6:3, 7:6, 4:6, 6:1)

Grigor Dimitrov musel absolvovat utkání třetího kola stejně jako jeho následující soupeř ve dvou dnech. Dohrávku souboje se Zizouem Bergsem odehrál na centrálním dvorci a je pro něj velmi důležité, že se vyhnul rozhodující sadě, protože o necelých 24 hodin později nastoupí k osmifinále.

Třiatřicetiletý Bulhar si možná vzpomněl na letošní Australian Open. Také v Melbourne Parku se dostal do třetího kola, vedl v něm o set a nakonec prohrál ve čtyřech setech s výrazným outsiderem Nunem Borgesem, který hrál stejně Bergs své premiérové třetí kolo na grandslamech.

Bývalý třetí a nyní 10. hráč světa ovládl mezi juniory US Open a Wimbledon a věřilo se, že se svým nejlepším tenisem dokáže vyhrát několik grandslamů i mezi profesionály. Jenže hlavně dominance Big Three mu to neumožnila. Bez ohledu na to je u něj absence čtvrtfinálové účasti na French Open velkou kaňkou. Teď má další šanci na ni dosáhnout.

Po letech trápení svou kariéru zhruba v půlce loňské sezony znovu nastartoval a letos hned na začátku roku v Brisbane ukončil čekání na svůj první titul od Turnaje mistrů 2017. I proto by si mohl na postup do čtvrtfinále letošního French Open věřit. V areálu Rolanda Garrose se v minulosti představil 13krát a do osmifinále došel jen dvakrát. Recept v této fázi nenašel na Stefanose Tsitsipase v roce 2020 ani Alexandera Zvereva loni.

Vizitka Grigora Dimitrova. (@ Livesport)

Dimitrov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Miami, Marseille (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Monte Carlo (osmifinále)

Bilance: 27:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:3 (kariérní 41:87)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:8)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Dimitrov – French Open

Kariérní bilance: 20:13

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020, 2023-24)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0:2

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (osmifinále)

Cesta turnajem: Kovacevic (6:4, 6:3, 6:4), Marozsán (6:0, 6:3, 6:4), Bergs (6:3, 7:6, 4:6, 6:4)

Vzájemná bilance: Dimitrov vede 5:0, ovšem všechny předchozí souboje měly velmi těsný průběh. To zahrnuje jejich jediné střetnutí na antuce předloni na Masters v Monte Carlu, které rozhodl až tie-break třetího setu. Dimitrov je díky stavu vzájemné bilance a tedy psychické převaze a také svým schopnostem na antuce mírným favoritem, nicméně může mít jeden ze svých slabších dnů, čehož by mohl Hurkacz využít.

Moutet – Sinner | 20:15 SELČ

Corentin Moutet do letošní sezony naskočil kvůli operaci zápěstí s mírným zpožděním a zdravotní pauza zřejmě byla impulzem k tomu, aby začal naplno využívat svůj solidní potenciál. V aktuálním roce se totiž prezentuje větší bojovností i soustředěností. Tyto kvality mu v minulosti často chyběly, což samozřejmě vedlo k podprůměrným výkonům i výsledkům.

Pětadvacetiletý Francouz na French Open parádně využívá bouřlivou podporu publika. I díky obecenstvu, které má jako domácí hráč na své straně, zvládl ve čtyřech setech zápasy s Nicolásem Jarrym, Alexanderem Ševčenkem a Sebastianem Ofnerem.

Za sebou má 11 soubojů s hráči TOP 10 pořadí a ještě žádného neporazil. Pokud chce dosáhnout na letošním French Open na své premiérové grandslamové čtvrtfinále, tak bude muset zapsat první takto cenný skalp. Jediné dosavadní osmifinále na majorech absolvoval na US Open 2022 a podlehl ve čtyřech setech tehdejší světové sedmičce Casperovi Ruudovi.

Vizitka Corentina Mouteta. (@ Livesport)

Moutet – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Santiago (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Santiago (semifinále)

Bilance: 21:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 21:13

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 0:11)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (nehrál)

Moutet – French Open

Kariérní bilance: 8:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (2. kolo), Turín challenger (1. kolo)

Cesta turnajem: (16) Jarry (6:2, 6:1, 3:6, 6:0), Ševčenko (6:4, 6:2, 0:6, 6:3), Ofner (3:6, 6:4, 6:4, 6:1)

Jannik Sinner sice na letošním French Open nijak výrazně nedominuje, nicméně vůbec neztrácí síly a na jasná vítězství je jeho výkonnost dostatečná. V ani jednom z devíti odehraných setů neztratil více než čtyři gamy.

Je však potřeba zmínit, že jeho cesta do osmifinále byla velmi snadná. Obzvláště pro někoho, kdo je nejlepším hráčem dosavadního průběhu sezony. V úvodních dvou kolech potkal trápící se Christophera Eubankse a Richarda Gasqueta a ve třetím kole narazil na Pavla Kotova, jenž nebyl po dvou bitvách v předchozích kole na vrcholu sil.

Podobně snadnou cestu měl také na letošním Australian Open. Rovněž v Melbourne prošel do druhého týdne bez ztráty setu a pouze v jednom z nich povolil soupeřům více než čtyři hry. Ve druhém týdnu pak přehrál čtyři bývalé či současné členy TOP 10 žebříčku, v semifinále vyřadil obhájce titulu a 10násobného šampiona Novaka Djokoviče a získal první grandslamový titul.

Zatímco své úvodní osmifinále na French Open zvládl, ta následující dvě prohrál. V roce 2021 neuhrál set s Rafaelem Nadalem, který ho dorazil kanárem, a v následujícím ročníku musel skrečovat souboj s Andrejem Rubljovem. Jeho maximem v tomto dějišti je čtvrtfinále z roku 2020, tehdy tady debutoval.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (semifinále)

Bilance: 31:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 9:1

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 8:0 (kariérní 74:17)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 6:5)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sinner – French Open

Kariérní bilance: 14:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1:2

Generálka: Madrid (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Eubanks (6:3, 6:3, 6:4), Gasquet (6:4, 6:2, 6:4), Kotov (6:4, 6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Moutet postupem do osmifinále letošního French Open rozhodně překvapil, ovšem teď potkává protivníka takového kalibru, na který by už stačit neměl. Pokud Sinner nebude zdravotně limitován a předvede svůj letošní standard, tak by neměl mít s postupem potíže.

Nedělní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)

1. Šwiateková (1-Pol.) - Potapovová (-)

2. Gauffová (3-USA) - Cocciarettová (It.)

3. Auger-Aliassime (21-Kan.) - Alcaraz (3-Šp.) / nejdříve ve 14:00 SELČ

4. Moutet (Fr.) - Sinner (2-It.) / nejdříve ve 20:15 SELČ



COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)

1. Vondroušová (5-ČR) - Danilovičová (Srb.)

2. Arnaldi (It.) - Tsitsipas (9-Řec.)

3. Tausonová (Dán.) - Jabeurová (8-Tun.)

4. Hurkacz (8-Pol.) - Dimitrov (10-Bulh.) / nejdříve v 18:00 SELČ



COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)

1. J. Murray/Venus (13-Brit./N. Zél.) - Barrére/Pouille (Fr.)

2. Bouzková/Sorribesová (7-ČR/Šp.) - Carléová/Parryová (Arg./Fr.)



COURT 14 (od 11:00 SELČ)

1. Katóová/N. Kičenoková (16-Jap./Ukr.) - Lumsdenová/Y. Wang (Brit./Čína)

2. Blinkovová/Rusová (-/Niz.) - Eikeriová/Neelová (13-Nor./Est.)

3. Ferrová/Herbert (Fr.) - Watsonová/Salisbury (Brit.)

4. Gauffová/Siniaková (5-USA/ČR) - Danilinová/Y. Xu (Kaz./Čína)



COURT 2 (od 11:00 SELČ)

1. Muhammadová/Sutjiadiová (15-USA/Indon.) - Olmosová/Panovová (Mex./-)

2. Kalinská/Vesninová (-) - H. Chan/Kuděrmetovová (12-Tchaj-wan/-)

3. Hibinová/Kawaová (Jap./Pol.) - M. Andrejevová/Zvonarevová (-)

4. Krejčíková/Vliegen (ČR/Belg.) - Vekičová/Dodig (Chorv.)



COURT 3 (od 11:00 SELČ)

1. Bucsaová/Niculescuová (Šp./Rum.) - Keninová/Matteková-Sandsová (14-USA)

2. Mihalíková/Nosková (SR/ČR) - Krejčíková/Siegemundová (4-ČR/Něm.)



COURT 4 (od 11:00 SELČ)

1. Peers/Safiullin (Austr./-) - Gillé/Vliegen (10-Belg.)

2. Macháč/Z. Zhang (ČR/Čína) - Mies/N. Skupski (12-Něm./Brit.)



COURT 9 (od 11:00 SELČ)

1. dvouhra juniorek

2. dvouhra juniorů

3. dvouhra juniorů

4. Samson (3-ČR) - Lemeová Da Silvaová (Braz.)



COURT 10 (od 11:00 SELČ)

1. dvouhra juniorek

2. dvouhra juniorů

3. Urbanová (ČR) - Nilssonová (Švéd.)

4. dvouhra juniorek

5. dvouhra juniorů

6. Brunclík (10-ČR) - Camus (Fr.)



COURT 11 (od 11:00 SELČ)

1. dvouhra juniorů

2. dvouhra juniorek

3. T. Valentová (12-ČR) - Basilettiová (It.)

4. dvouhra juniorů

5. dvouhra juniorek

6. Ticháčková (ČR) - Arystanbekovová (Kaz.)



COURT 13 (od 11:00 SELČ)

1. dvouhra juniorek

2. Klimas (ČR) - Jones (6-Austr.)

3. dvouhra juniorek

4. Mrva (8-ČR) - Stenzer (Něm.)



BUDE UPŘESNĚNO (od 17:00 SELČ)

1. Siniaková/Macháč (ČR) - S. Hsieh/Zieliňski (7-Tchaj-wan/Pol.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje