Vondroušová má za sebou fantastický návrat, v Adelaide zničila Němku Mariaovou. Strýcová neuspěla

Markéta Vondroušová měla loňskou sezonu naprosto parádně rozjetou. Dvacetiletá Češka se dostala do finále v Budapešti a Istanbulu a hlavně naprosto senzačně i na grandslamovém French Open.

Jenže rozlet 20leté Češky, která pokukovala i po debutu v Top 10 a případné účasti na Turnaji mistryň, zastavilo velmi problémové zranění levého zápěstí, kvůli němuž sezonu ukončila předčasně už po Wimbledonu a musela na operaci.

Po více než půl roce se aktuální světová šestnáctka na kurty vrací. Na novém turnaji série WTA Premier v australském Adelaide v úvodním zápase deklasovala 6-3 6-0 Němku Tatjanu Mariaovou.

Vondroušová měla pomalejší vstup do utkání a pustila šťastnou poraženou z kvalifikace do vedení 2-0. Od té doby ale na kurtu dominovala, vyhrála 12 ze 13 následujících gamů a po hodině hry slavila postup.

O své první čtvrtfinále od senzačního tažení do finále antukového grandslamu bude usilovat proti Arině Rodionovové. S domácí kvalifikantkou se střetne poprvé.

Rodionovová, které v žebříčku WTA patří až 201. místo, ještě více prohloubila už tak alarmující krizi Sloane Stephensové. Vítězku US Open 2017, jež prohrála i druhý letošní zápas a opět nestačila na soupeřku figurující mimo elitní stovku, přehrála jasně 6-2 6-2 a připsala si teprve třetí kariérní skalp hráčky Top 50.

Welcome back Marketa Vondrousova. The 20yo Roland Garros finalist wins in her 1st match since Wimbledon, 63 60 over Tatiana Maria in Adelaide. Her phenomenal 2019 season was derailed by an arm injury, looking to pick up where she left off. #AdelaideTennis