Vondroušová neztratila set ani s Niemeierovou a postoupila do prvního čtvrtfinále na trávě

Markéta Vondroušová absolvuje svůj 10. letošní turnaj a už na osmé akci vyhrála minimálně dva zápasy. Pokračuje tak ve stabilních výkonech po loňské půlroční pauze zaviněné zraněním a operací zápěstí a v probíhající sezoně je v kladných číslech na betonu, antuce, trávě i v hale.

Bývalá světová čtrnáctka ještě nikdy nezakončila rok s pozitivní bilancí na nejrychlejším povrchu, ovšem letos má k tomu velice slušně nakročeno. Na své první generálce na Wimbledon si bez ztráty setu poradila s Biancou Andreescuovou i Jule Niemeierovou a zahraje si své premiérové čtvrtfinále na travnatých dvorcích.

Jule Niemeier slipped & fell against Marketa Vondrousova.



She was crying at the changeover & was forced to retire.



Both were playing such great tennis. This is always the toughest way to see a match end.



Hopefully Jule recovers quickly ❤️‍ pic.twitter.com/QsOdwhkLys