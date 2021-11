Vondroušová: Od rána jsem byla nervózní. Ale zápas jsem si díky fanouškům užila

Vondroušová porazila Andreu Petkovicovou ve dvou setech a v souboji s Němkami na úvod skupiny D získala pro český tým první bod. "Publikum je skvělé, ještě jsem doma před tolika lidmi nehrála. Člověka to fakt povzbudí, nabudí a chce se předvést," řekla.

Sokolovská rodačka, která žije v Praze a trénuje na Štvanici měla v hledišti rodinu a hodně kamarádů. "Byli poházení po aréně, ale našla jsem tátu i mámu, to bylo hlavní."

Češky hrály v minulosti v O2 areně čtyřikrát finále. Tehdy bojovaly o titul už jen dva celky a o víkendu bývalo v hledišti až dvanáct tisíc fanoušků. Tentokrát jich mohla být necelá polovina. "Přišlo mi to skvělý, i když to nebylo zaplněné. Možná to pro mě bylo lepší, že to nebylo plný. Trošku jsem si na to zvykala," řekla Vondroušová a k druhému zápasu ve skupině, v kterém české tenistky ve čtvrtek vyzvou od 17:00 Švýcarky, dodala: "Určitě bych byla ráda, kdyby lidí bylo co nejvíc."

Před premiérou ve velké hale se cítila od rána nervózní. "Protože jsem chtěla moc vyhrát," uvedla. Její touhu umocnila hymna před zápasem. "Je to silný zážitek, vždy jsem o tom snila. Před zápasem mi bylo fakt hrozně, ale tým je tady skvělý, celkově se cítím fakt dobře a hrozně jsem si to užívala. Po třech gamech jsem to ze sebe setřásla," řekla Vondroušová.

Emoce s pětatřicátou hráčkou světa cloumaly ještě půl hodiny po zápase. "Jsem pořád trošku v křeči a jsem ráda, že to mám za sebou. Takhle s publikem to bylo skvělé, úplně něco jiného než na turnajích. Před lidmi jsme nehrály hrozně dlouho a opravdu jsem si to užívala."

Od zisku stříbra na olympijských hrách v Tokiu se Vondroušové daří. Třikrát se na turnajích WTA od té doby dostala do semifinále. "Držím si svůj standard, který hraju. V zápasech jsem klidná a je to i vidět na kurtu. Cítím se dobře, to je určitě hlavní," konstatovala tenistka.