Vondroušová: Po pauze takový výkon asi nikdo nečekal. Teď už se může stát cokoliv

"Upřímně jsem na sebe byla po návratu hodně zvědavá, jak budu hrát. Ve Shrewsbury (na turnaji ITF W100) jsem hrála proti Kalininové, která je kolem padesátého místa. Tohle ale bylo něco jiného. Říkala jsem si, že alespoň vyzkouším, jak to bude vypadat. Myslím, že nikdo nečekal, že bych takhle hrála. Jsem ráda, že jsem to udržela i hlavou," řekla novinářům Vondroušová, která měla po operaci pauzu od dubna do října.

Rodačka ze Sokolova porazila finalistku letošního Australian Open dvakrát 6-3 a vypořádala se s jejími tvrdými údery. "Už jsem s ní párkrát hrála, takže jsem věděla, že to bude smršť všeho možného. Tak to i bylo. Jsem ráda, že to takhle dopadlo, protože by to mohlo být ještě zamotané," uvedla Vondroušová.

Druhý postupový bod přidala Kateřina Siniaková, jež zvítězila nad Cori Gauffovou. Češky vyřadily jednoho z největších favoritů turnaje a mohou zaútočit na dvanáctý titul. "Nijak si to nepřipouštíme. Teď jsme měly za cíl bojovat a nechat tam vše. Nikdo nečekal, že to půjde tak dobře. Skupina byla těžká. Půjdeme postupně a stát se už může cokoliv. Jsme dobrý tým," podotkla Vondroušová.

Třiadvacetiletá tenistka má v Poháru Billie Jean Kingové (dřívějším Fed Cupu) bilanci 10-1. Prohrála jen před pěti lety s Američankou Coco Vandewegheovou. "S Coco to byla zkouška ohněm a pak už jsem se rozkoukala. Šlo o můj první Fed Cup v Americe, bylo to semifinále a bylo těžké. Tyhle akce mám ale odmala ráda, dost si je užívám. Přijde mi, že se tam rozloží tlak na všechny strany. Je tam i kapitán, který podpoří tým a stojí za mnou. Je to jiné než na normálních turnajích," uvedla Vondroušová.

Ani v Glasgow není finalistka Roland Garros z roku 2019 úplně fit, přesto chce hrát co nejvíce. "Něco mě trochu pobolívá, ale říkala jsem si, že to tady kousnu. Tyhle zápasy jsou pro mě hrozně cenné. Jsem ráda, že mohu takhle hrát," řekla česká tenistka.

Pála? Má instinkt. Vžyť to vyhrál asi stokrát

Devětadevadesátá hráčka světa ocenila i atmosféru v týmu, který se vypořádal s absencí Barbory Krejčíkové. Vyzdvihla i roli Petra Pály a týmové porady, na nichž kapitán vše konzultuje s ostatními členy týmu. "Jak tu není Bára, změnil se nám debl. Musíme to vymýšlet, aby se to vydrželo a byly jsme připravené na všechny situace. Jsou to dlouhé a vyčerpávající porady. Kapitán to ale teď zvolil dobře. Má na to instinkt, vždyť to vyhrál asi stokrát," řekla s úsměvem Vondroušová.

Náročný program turnaje, v němž Češky čeká v semifinále třetí zápas ve třech dnech, jí nevadí. Naopak je ráda, že tým nastupuje v pozdějších hodinách. "Na turnajích se hraje také den za dnem. Jsme tam sice do večera, ale máme celé dopoledne na to se vzpamatovat," uvedla česká reprezentantka.

V semifinále bude chtít oplatit Švýcarkám loňské vyřazení ze základní skupiny v Praze. Soupeřky tehdy zvítězily 2-1 a prošly až do finále, kde nestačily na Rusko. "Minulý rok hrály super, ale určitě proti nim máme šanci. Každý zápas je těžký, ale když se nám zadařilo proti USA, věříme, že můžeme porazit kohokoliv," dodala Vondroušová.