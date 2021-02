Vondroušová po třech hodinách udolala Zvonarevovou. Bouzková, Plíšková i Kvitová vypadly

Markéta Vondroušová do letošní sezony vstoupila na nové akci v Abú Zabí a hned v prvním kole prohrála těsný souboj se Su-Wei Hsieh. Mnohem lépe si vede v dějišti úvodního grandslamu sezony Australian Open, kde nejprve nedala šanci Varvaře Gračevové a dnes zdolala 7-6(4) 6-7(4) 6-4 další ruskou protivnici Věru Zvonarevovou.

Téměř tříhodinovou a velmi kvalitní bitvu s bývalou světovou dvojkou rozhodlo pár míčků. Zvonarevová, přemožitelka Kristýny Plíškové z úvodního kola, naštěstí pro Vondroušovou nedopodávala úvodní set, přesto se rodačka ze Sokolova rozhodujícímu dějství nevyhnula. Také v něm Vondroušová vedla o brejk, ale stejně jako v předchozích dvou sadách náskok neudržela, a za stavu 3-4 dokonce sama o brejk prohrávala. Následující tři hry však patřily Češce.

Vondroušová si teprve podruhé za poslední rok zahraje čtvrtfinále. Do něho se dostala poprvé od loňské semifinálové účasti na antuce v Římě.

Její další soupeřkou bude Argentinka Nadia Podoroská, jež překvapila výhrou nad Petrou Kvitovou. Čtvrtou nasazenou Češku zdolala po 2 hodinách a 40 minutách boje 5-7 6-1 7-6.

Boj loňských semifinalistek Roland Garros Kvitové a Podoroské skončil až hodinu před australskou půlnocí. Kvitová po zisku první sady prohrála devět z deseti gamů a za stavu 1-3 si navíc nechala promasírovat levou achilovku.

Ve třetím setu už prohrávala 0-3, ale bojovala, srovnala a set rozhodl tie-break. Kvitová v něm neudržela vedení 5-2, dva mečboly ještě odvrátila, ale při třetím poslala míč z forhendu do autu.

Velmi dobrý dojem na generálce na Australian Open zanechala Marie Bouzková. Dvaadvacetiletá Češka si v Melbourne Parku připsala dvě vítězství a dnes statečně vzdorovala Ashleigh Bartyové, se světovou jedničkou prohrála až po dvou hodinách 0-6 6-4 3-6. Bartyová, která hraje svůj první turnaj po téměř roční pauze, ve čtvrtfinále narazí na Shelby Rogersovou.

