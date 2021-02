Vondroušová po třech hodinách udolala Zvonarevovou, Bouzková sebrala set světové jedničce Bartyové

Markéta Vondroušová do letošní sezony vstoupila na nové akci v Abú Zabí a hned v prvním kole prohrála těsný souboj se Su-Wei Hsieh. Mnohem lépe si vede v dějišti úvodního grandslamu sezony Australian Open, kde nejprve nedala šanci Varvaře Gračevové a dnes zdolala 7-6(4) 6-7(4) 6-4 další ruskou protivnici Věru Zvonarevovou.

Téměř tříhodinovou a velmi kvalitní bitvu s bývalou světovou dvojkou rozhodlo pár míčků. Zvonarevová, přemožitelka Kristýny Plíškové z úvodního kola, naštěstí pro Vondroušovou nedopodávala úvodní set, přesto se rodačka ze Sokolova rozhodujícímu dějství nevyhnula. Také v něm Vondroušová vedla o brejk, ale stejně jako v předchozích dvou sadách náskok neudržela, a za stavu 3-4 dokonce sama o brejk prohrávala. Následující tři hry však patřily Češce.

Vondroušová si teprve podruhé za poslední rok zahraje čtvrtfinále. Do něho se dostala poprvé od loňské semifinálové účasti na antuce v Římě. Její další soupeřkou může být krajanka Petra Kvitová, pokud dvojnásobná wimbledonská šampionka potvrdí roli favoritky proti Nadie Podoroské.

Velmi dobrý dojem na generálce na Australian Open zanechala Marie Bouzková. Dvaadvacetiletá Češka si v Melbourne Parku připsala dvě vítězství a dnes statečně vzdorovala Ashleigh Bartyové, se světovou jedničkou prohrála až po dvou hodinách 0-6 6-4 3-6. Bartyová, která hraje svůj první turnaj po téměř roční pauze, ve čtvrtfinále narazí na Shelby Rogersovou.

