Vondroušová po triumfu ve Wimbledonu: Šílené, stále tomu nemůžu uvěřit

Když měla Markéta Vondroušová popsat na tiskové konferenci své vítězné tažení ve Wimbledonu, zvolila slovo "šílené". Čtyřiadvacetiletá tenistka, která před rokem kvůli zraněnému zápěstí sledovala turnaj v All England Clubu jako turistka, dokonala překvapivou cestu na dříve neoblíbeném travnatém povrchu. Po finálovém vítězství nad Tunisankou Ons Jabeurovou 6:4, 6:4 se stala po Petře Kvitové a Janě Novotné třetí českou královnou slavného turnaje. Vítězství ve Wimbledonu označila za cennější, než kdyby se jí to povedlo na jakémkoliv jiném grandslamu.

"Řekla bych, že je to šílené. Dosud jsem na trávě nehrála dobře, a když jsem sem dorazila, říkala jsem si, že budu hrát bez stresu a zkusím vyhrát pár zápasů. A teď se stalo tohle. Je to neuvěřitelné, prostě bláznivá cesta. Stále tomu nemůžu uvěřit," řekla Vondroušová, jež se stala první nenasazenou wimbledonskou šampionkou v historii.

"Každý chce grandslam a tenhle je ještě cennější než ostatní, protože je to Wimbledon. Fakt by mě nikdy nenapadlo, že tady budu mít šanci hrát o titul. Samozřejmě budu chtít víc a víc. Na druhou stranu jsem připravená na to, že budu terč a holky proti mně budou chtít vyhrávat. Ale Wimbledon mi už nikdo nevezme," doplnila.

Před rokem vynechala slavný turnaj kvůli operaci zápěstí. V Londýně byla jako turistka, která podpořila z tribuny kamarádku Miriam Kolodziejovou, jež hrála kvalifikaci. "Když jsem se odsud vracela, nevěděla jsem, co přijde a jestli se zase na ten level vrátím. Měla jsem sádru na ruce. Teď to vypadá až nemožně. Navíc vítězství na trávě, kde jsem předtím nehrála dobře. Byl to nejméně pravděpodobný grandslam, který bych mohla vyhrát," prohlásila.

Pomohlo jí ale, že hrála bez tlaku. Situaci umocnil i los, v němž Vondroušová narazila ve druhém kole na dvanáctkou nasazenou Rusku Veroniku Kuděrmetovovou a poté dvacítku Donnu Vekičovou z Chorvatska. Celkem Vondroušová porazila na cestě k titulu pět nasazených hráček - dalšími byly krajanka Marie Bouzková (32.), Američanka Jessica Pegulaová (4.) a nakonec Jabeurová (6.).

"Když jsem uviděla los, nebylo to lehké. Říkala jsem si, že to prostě zkusím. A když jsem porazila Veroniku a Donnu ve dvou setech, říkala jsem si, že se tady možná něco může stát. Měla jsem otevřenou mysl a až do dneška jsem nebyla moc nervózní. Myslím, že si musíte věřit. Snažila jsem se nemyslet na titul a všechno ostatní. Musíte zůstat soustředění, mít malý okruh lidí kolem sebe a dělat stejné věci jako obvykle. Pak se může stát všechno," uvedla rodačka ze Sokolova.

Zatímco Jabeurová se nedočkala grandslamového titulu ani při třetím finále, Vondroušová uspěla na druhý pokus. Předtím hrála finále na Roland Garros v roce 2019. "Tehdy mi bylo devatenáct a pamatuju si, že to byl hrozně velký stres. Chtěla jsem si vést dobře. V Česku to byla velká událost, všichni o tom mluvili. A (Ashleigh) Bartyová mě tehdy zničila," vzpomínala Vondroušová. "Vůbec jsem si to neužila, byla jsem velmi smutná. Říkala jsem si, že pokud se do finále dostanu ještě jednou, musím si užít každý moment. I kdybych dnes prohrála, užila bych si to," doplnila tenistka, která se posune nyní ze 42. místa do první desítky světového žebříčku.

Když po využitém mečbolu klečela na trávě, cítila velkou úlevu. "Když jsme hrály mečbol, poslala mi nechutný čop. Říkala jsem si, zase ten bod prohraju a 40:30 bude nepříjemný. Rozhodla jsem se jít na síť a pak to ze mě všechno spadlo. Člověku proletí hlavou snad úplně všechno, ale na prvním místě je úleva. V tu chvíli vám vůbec nedochází, co se děje," řekla Vondroušová.

Bezprostředně poté se vydala i do své lóže, kde jí fandili trenéři a příbuzní. "Do toho boxu jsem chtěla hrozně jít, ale nevěděla jsem kudy a jestli tam vůbec můžu jít. Viděla jsem Štěpána (manžela) se ségrou, jak tam slzí. Miri (Kolodziejová) na mě mávala. Složitěji jsem to za nimi obcházela a pak jsme si všichni pobrečeli. Sdílet to se svými nejbližšími je na tom úplně to nejhezčí," uvedla.

Vítězství ve Wimbledonu bere i jako úspěšnou zkoušku tenisové dospělosti. "Pan Hřebec vždy říkal, že nejlepší roky jsou od pětadvaceti dál. Tak jsem si říkala, co se asi bude dít? Každý o sobě pochybuje. Já si říkala, jestli na grandslamový titul nebo top 10 vůbec mám. Na druhou stranu jsem věděla, že už jsem byla ve finále a blízko desítky. V mladém věku je ale hrozně těžký všechno ustát. Jenže dospěla jsem a tohle se stalo," dodala Vondroušová.

Vondroušové gratulují k triumfu ve Wimbledonu soupeřky i bývalé hráčky

K nečekanému triumfu ve Wimbledonu gratulují Markétě Vondroušové na sociálních sítích soupeřky i bývalé slavné hráčky. Oceňují především to, jak se dokázala vrátit po loňském zranění zápěstí. Zároveň mají slova útěchy pro poraženou finalistku Tunisanku Ons Jabeurovou.

"Velký okamžik pro tebe i český tenis. Užij si každou chvíli tohohle vítězství," napsala na Instagramu dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová. "Úchvatný turnaj, Markéto," reagovala světová jednička Polka Iga Šwiateková.

"Úžasný comeback po letech komplikací," uvedla Francouzka Caroline Garciaová. "Je mi líto Ons, ale skvělý comeback pro Markétu po všech jejích zraněních," doplnila Australanka Darja Savilleová.

Congratulations Marketa! A huge moment for you and Czech tennis. Enjoy every moment of this victory



And Ons, sending a big hug, your time will come for sure — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) July 15, 2023

Finalistce Frech Open 2019 a stříbrné medailistce z olympijských her 2021 v Tokiu pogratulovala také Američanka Billie Jean Kingová. Ta byla v roce 1963 ještě před začátkem "open" éry poslední nenasazenou tenistkou ve finále Wimbledonu před Vondroušovou.

"Po slibném začátku měla Ons Jabeurová problémy v dodržování strategie proti silné a pestré hře Vondroušové. Gratuluji Markétě k zaslouženému vítězství. A klobouk dolů před Ons - jednou to dokážeš!" napsala bývalá srbská hvězda Ana Ivanovičová, vítězka French Open z roku 2008.

Vondroušová si užila setkání s princeznou Kate a těší se na bál šampionů

Markétu Vondroušovou pohltily po proměněném mečbolu a životním triumfu ve Wimbledonu obrovské emoce. Po finálovém vítězství nad Tunisankou Ons Jabeurovou si vychutnala bezprostřední oslavy s trenéry a blízkými, užila si i setkání s princeznou Kate či herečkou Emmou Watsonovou. Kopii vítězné trofeje si vystaví na místo, kam nedosáhne její kočka Frankie, a novinářům také řekla, že platí i sázka o tetování s trenérem Janem Hernychem. A vyhlíží rovněž nedělní účast na slavnostním bálu šampionů.

"Sdílet tyhle momenty s mými nejbližšími je na tom úplně to nejhezčí," řekla Vondroušová, která po proměněném mečbolu poklekla radostí na centrkurtu před aplaudujícím hledištěm na trávu a poté se vydala do hráčské lóže. "Chtěla jsem tam moc jít, ale nevěděla jsem kudy. A jestli tam vůbec můžu jít. Viděla jsem Štěpána (manžela) se ségrou, jak tam slzí. Miri (Kolodziejová) na mě mávala. Složitě jsem to za nimi obcházela, ale pak jsme si všichni pobrečeli," líčila čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova.

Právě slzy jejího manžela Vondroušovou překvapily. Během zápasu se totiž držel. "On je takový celou dobu. Když jsem ale přišla do boxu, tak plakal. A plakal i potom. Myslím, že jsou to první emoce, které jsem u něj za osm let viděla. Plakal sice i na svatbě, ale jinak to bylo asi po těch osmi letech," vyprávěla v dobrém rozmaru Vondroušová.

"Enjoy this moment"



Our Patron, HRH The Princess of Wales speaks with #Wimbledon champion Marketa Vondrousova pic.twitter.com/BukbDcKKO3 — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

Stříbrná olympijská medailistka z Tokia a finalistka Roland Garros z roku 2019 se stala třetí českou vítězkou Wimbledonu po Petře Kvitové, jež uspěla v letech 2011 a 2014, a Janě Novotné, která triumfovala v roce 1998. Devítinásobná rekordmanka Martina Navrátilová získala všechny triumfy pod vlajkou USA.

"Během ceremoniálu mi bylo líto jen Ons, která brečela. Musela být strašně smutná. Ona je super člověk. I když toho už tolik dokázala, chová se ke všem úplně normálně. Máme spolu neskutečný vztah. I před zápasem jsem si říkala, že kdybych prohrála, tak bude mít titul alespoň ona. Tahle stránka byla trochu smutná," podotkla Vondroušová.

Jinak si ale oslavy titulu užila. "Je neskutečné, kolik se tu sešlo známých lidí. Ani se mi nesnilo, že mi předá trofej princezna Kate. Potkala jsem v chodbě také herečku Emmu Watsonovou. Mluvila na mě a já na ni zírala s otevřenou pusou, protože jsem milovníci Harryho Pottera. Je neskutečné, co se tu strhlo," řekla Vondroušová, která vloni touto dobou laborovala se zraněnou rukou a před sezonou přišla i o sponzora, společnost Nike. "Kontrakt na konci minulého roku vypršel a po čtyřech letech se rozhodli, že ho neobnoví. Promluvím si teď s mými agenty a uvidím, co se stane," doplnila.

Během oslav na hráčské terase v zázemí si stihla loknout i piva na oslavu. "Viděla jsem chvíli princeznu Kate, šla do šatny, kde jsem chvilku byla s Miri, a pak jsem šla za svou partičkou, která vykoupila všechno pivo, které se dalo najít. Je to velký fofr, ale všichni si to užijeme. Mám tady všechny nejbližší, až na mámu, která nechtěla přiletět. Je ráda v Sokolově na gauči a je ráda, že na ni nikdo nemluví teďka," řekla.

Vítězná trofej Venus Rosewater Dish se jí moc líbí. "Je fakt krásná," řekla a prozradila, že si kopii ikonického tácu vystaví na bezpečném místě. "Teď mi ji vzali a už jsem ji neviděla. Prý mi ji dají později. Musím si to pečlivě promyslet, protože Frankie všechno shazuje. Byla bych nerada, kdyby mi shodila wimbledonskou trofej, která by se pak válela po zemi," uvedla s úsměvem Vondroušová.

Českou tenistku, která se posune do první desítky žebříčku WTA, čeká v neděli tradiční bál šampionů. "Uvidíme, jak vyřešíme šaty. Prý nám nějaké půjčí. Ségra je tu taky. Chci mít své nejbližší s sebou, protože večeře šampionů je ikonická. Hrozně si to užijeme," těšila se.

Ujistila ale, že platí i sázka s trenérem Hernychem, který jí slíbil, že pokud vyhraje grandslamový titul, nechá se potetovat. "Nějaké mu vyberu, možná si necháme udělat oba společné. Doufám, že necouvne. Ještě nevím, co to bude, ale ukážu vám to na Instagramu," dodala Vondroušová, kterou už několik tetování zdobí.

Hlasy po finále ženské dvouhry ve Wimbledonu

Jan Hernych (trenér Markéty Vondroušové): "Jsem za Maky hrozně šťastný, že to dokázala. Udržela hlavu, jako by ani nehrála finále. Dotáhla to perfektně. Myslím, že právě v tom byl evidentní rozdíl. Maky udržela všechny emoce a soustředila se míč od míče. Na Ons byl velký tlak a od začátku to bylo vidět. I když Maky byla často dole a dotahovala, zůstala klidná a nedala na sobě nic znát. Ons zahrála skvěle, ale Maky jela dál, jako by se nic nestalo. A to je hrozně těžké. Zvládla to dnes na tisíc procent."

Miriam Kolodziejová (deblová spoluhráčka Markéty Vondroušové): "Je to fakt neskutečné. Emočně to bylo strašně příjemné. Jsem za Maky hrozně ráda. V boxu jsem brečela. Všichni jsme na sebe skákali a brečeli. Maky byla před zápasem nervózní, asi jako by byl každý člověk. Finále Wimbledonu nehrajete každý den. Myslím, že to zvládla dobře. Po celý Wimbledon to byla neskutečná jízda."

Štěpán Šimek (manžel Markéty Vondroušové): "Nevím, jak se s tím srovnat. Mám obrovskou radost, ale spíš je to hlavně šok. Tohle nikdo nečekal, i když Maky má dobrou sezonu."

Jiří Hřebec (trenér Markéty Vondroušové): "Nechápu. Ještě mi to nedošlo. A jak hrála Maky na konci zápasu...! Klidně šla do dlouhých výměn a nebyla nervózní. To já bych si ani nenadhodil. V tomhle se strašně změnila, vyspěla. Byli jsme přesvědčení, že může hrát na trávě dobře. V první řadě se ale musí ujistit ona sama. A nakonec se přesvědčila. Od prvních kol si našla systém, jak hrát. Jabeurové to ze začátku padalo, ty její placky sjížděly po trávě. Říkal jsem si, aby to nebyla druhá Paříž (Roland Garros 2019). Ale zápas se najednou změnil. Maky chytla rytmus, hrály dlouhé výměny a byla neuvěřitelná. Udělala zkoušku tenisové dospělosti. Celou sezonu má výbornou, akorát to nikdo nebral moc vážně, protože nepřišlo něco fakt velkého."

David Škoch (trenér Miriam Kolodziejové): "Neskutečné, co Maky dokázala. Stala se první nenasazenou hráčkou, která vyhrála Wimbledon, což je fantazie. Jsme všichni v šoku. Tohle jsme nečekali. Ona byla vůči trávě dost pesimistická. Já se ji snažil podporovat, že to bude fajn. A nakonec se to povedlo takhle neskutečně. S Miri (Kolodziejovou) jsme přijali roli takových štístek. Při comebacku po loňském zranění jí pomohl Jirka Fencl, který udělal spoustu práce, a hlavní práci udělali se současným trenérem Honzou Hernychem. A ten dnešní závěr zápasu byl absolutně neuvěřitelný. Když šla servírovat, obával jsem se, že to bude ještě hodně těžké. Ale ona si s tím poradila neuvěřitelným způsobem, naprosto suverénně. Klobouk dolů."