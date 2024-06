Vondroušová přiznala boj s bolestí ruky. Teď už bude každý zápas za odměnu, hlásí z Paříže

Markétu Vondroušovou bolí již pár dní na grandslamovém Roland Garros ruka, v zápasech ale zůstává česká tenistka dál úspěšná. Turnajová pětka postoupila po dnešní výhře nad Srbkou Olgou Danilovičovou 6:4, 6:2 do čtvrtfinále a v rozhovoru pro weby iSport.cz, iDNES.cz a Radiožurnál Sport řekla, že každý další duel pro ni bude už za odměnu. V příštím kole se pokusí zaskočit úřadující šampionku a světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou.

"Už pár dnů mě bolí ruka, takže jsem nevěděla, jak na tom budu. Říkala jsem si, že na bolest nesmím myslet, ale ulevilo se mi, že zápas skončil, protože ráno byla bolest fakt docela velká. Člověk pořád bojuje, zápasy jsou mentálně hrozně náročné, i když skóre vypadá jednodušeji," řekla Vondroušová.

Přestože Danilovičové patří v žebříčku 125. místo na světě, Vondroušová byla opatrná. V prvním setu navíc doháněla manko 1:4. "Hrála od začátku dobře, byla aktivní a docela mě ve výměnách drtila. Ale můj brejk na 3:4 byl celkem zlomový. Tam se to otočilo, začala jsem se cítit dobře a hrát aktivněji," uvedla Vondroušová.

Vítězka loňského Wimbledonu a světová šestka měla nakonec z předvedeného výkonu dobrý pocit. Potřetí na turnaji prošla zápasem bez ztráty setu. "I mně to tak přijde, že je každý zápas lepší a lepší. Jasně, lidé řeknou, že jsem měla dobrý los, ale i když jsem nehrála s top holkami, tak třeba Danilovičová předtím porazila dvě opravdu velké soupeřky. Žebříček je fakt jedno. Důležité je, že se lepším. Teď už bude každý zápas za odměnu," podotkla Vondroušová.

V boji o semifinále vyzve favorizovanou Šwiatekovou, která útočí na pařížské antuce na třetí titul po sobě a čtvrtý celkově. Třiadvacetiletá Polka dnes deklasovala Rusku Anastasii Potapovovou dvakrát 6:0.

"Říkali mi to rovnou na kurtu. Prý, že Iga vyhrála 12:0 a co na to říkám. Odpověděla jsem, že úplně nadšená nejsem. Ale všichni víme, že ona takhle hraje, žene to. Na antuce je extrémně nepříjemná. Je to asi nejtěžší zápas, jaký tu může být. Ale zase nemám co ztratit. Odpadne mi stres, že musím vyhrát," dodala Vondroušová.