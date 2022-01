Vondroušová si na Australian Open poradila s Honovou, Kvitová se Siniakovou skončily hned na úvod

AUSTRALIAN OPEN - Markéta Vondroušová si dle očekávání poradila s domácí divokou kartou Priscillou Honovou a postoupila do další fáze. Petra Kvitová na Australian Open znovu po roce ztroskotala na Soraně Cirsteaové a pokračuje v grandslamové mizérii. Vypadla i Kateřina Siniaková. Dnes do turnaje vstoupí ještě Marie Bouzková.

Markéta Vondroušová se měla před startem letošního Australian Open představit na obou generálkách v Adelaide. Nakonec stihla jen tu druhou v pořadí a v souboji o čtvrtfinále nevyužila mečbol proti Aně Konjuhové. Na první grandslam sezony tak odjela s bilancí jedné výhry a jedné porážky.

V Melbourne Parku využila příznivého losu a za 70 minut si poradila 6-2 6-3 s domácí divokou kartou a až 221. hráčkou světového pořadí Priscillou Honovou.

Nasazená jednatřicítka pustila domácí outsiderku k jedinému brejkbolu, ten sice neodvrátila, ale nepříznivý stav 1-3 otočila ziskem pěti her v řadě. Utkání by možná stihla i do hodiny, v závěrečném maratonském gamu ovšem využila až čtvrtý mečbol.

Stříbrná medailistka z olympiády v Tokiu bude v obhajobě loňského osmifinále pokračovat proti kvalifikantce Emině Bektasové, nebo Ljudmile Samsonovové.

Petra Kvitová na úvodním podniku velké čtyřky potvrdila katastrofální letošní formu. Na první generálce v Adelaide prohrála s hráčkou třetí stovky Priscillou Honovou, v Sydney po dvou odvrácených mečbolech vydřela postup přes Arantxu Rusovou, jež úspěchy sbírá jen na nižším okruhu ITF, a dnes v prvním kole Australian Open schytala výprask 2-6 2-6 od Sorany Cirsteaové. Na Rumunce ztroskotala i loni, jen o kolo dál.

Jednatřicetiletá Češka za celý zápas, který trval necelou hodinu a čtvrt, soupeřce ani jednou nesebrala podání, sama čtyřikrát zaváhala, spáchala šest dvojchyb a 39 minel a trefila jen sedm vítězných úderů.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka a finalistka Australian Open z roku 2019, kterou od začátku sezony trápí zápěstí, tak pokračuje v grandslamové mizérii. Loni se na akcích velké čtyřky ani jednou nepodívala do druhého týdne.

Cirsteaová si o postup do třetího kola zahraje s Kristínou Kučovou. Jednatřicetiletá Slovenka na čtvrtý pokus našla recept na Misaki Doiovou, Japonce po vítězství 6-3 7-5 oplatila pár dní starou porážku z Adelaide a vyrovnala své grandslamové i melbournské maximum.

Kateřina Siniaková do letošní sezony vstoupila deblovým triumfem v Melbourne, ale ve dvouhře se jí opět nedaří. Na generálce v dějišti úvodního grandslamu roku nestačila na kvalifikantku Annu Bondárovou, v Adelaide uhrála jen tři gamy s Cori Gauffovou a první letošní výhry se nedočkala ani na Australian Open, kde dnes prohrála 2-6 3-6 s favorizovanou Anett Kontaveitovou.

Od Siniakové se neočekávalo, že by měla jakoukoli šanci vedení Estonky ve vzájemné bilanci snížit. Kontaveitová sice na své poměry celkem chybovala, ale rodačka z Hradce Králové dokázala využít jen dva z 11 brejkbolů a odvrátit devět ze 14 hrozeb. S Australian Open se už posedmé a počtvrté v řadě rozloučila hned v prvním kole.

Kontaveitová má od konce srpna fenomenální bilanci 33-5 a letos ji zatím dokázala porazit pouze Barbora Krejčíková v semifinále v Sydney, ovšem až po likvidaci sedmi mečbolů. Jedna z největších favoritek se dále utká s Clarou Tausonovou, nebo Astrou Sharmaovou.

Do turnaje dnes vstoupí ještě Marie Bouzková proti kvalifikantce Rebecce Marinové. Včera uspěly Barbora Krejčíková i Tereza Martincová.