Vondroušová si v Linci o titul nezahraje. V semifinále podlehla Potapovové

Markéta Vondroušová loni kvůli operaci zápěstí půl roku nehrála, na podzim se však stihla na kurty vrátit a na menších turnajích a v Billie Jean King Cupu se rychle dostala do zápasového tempa. Ve dvouhře měla bilanci 8-2 a ve čtyřhře 10-1.



V solidních výkonech pokračuje i v úvodu nové sezony, když na všech třech turnajích vyhrála minimálně dva zápasy a tento týden v Linci dokonce poprvé po 12 měsících postoupila do semifinále turnaje WTA. V něm už ale ztroskotala.



23letá rodačka ze Sokolova poprvé nestačila na o dva roky mladší Anastasii Potapovovou, které ve dvou duelech před čtyřmi lety vždy nadělila kanára a vyhrála hladce ve dvou setech. V Rakousku ale zaspala začátek utkání, spáchala 45 nevynucených chyb při pouhých 24 winnerech a prohrála 1-6 7-6 3-6.



Po jasně prohraném prvním setu si česká tenistka v tie-breaku druhé sady vynutila rozhodující dějství. V něm prohrávala 1-4 a 15-40 při svém podání, pak však získala 10 z 11 fiftýnů a nadechla se k obratu. Jenže rebrejk nepotvrdila, prohrála 7 z 8 posledních výměn a turnaj pro ni skončil.







Vondroušová marně usilovala o své šesté finále. Naposledy s v něm zahrála na olympiádě v Tokiu 2021, předtím neuspěla ve finále Roland Garros 2021. Jediný titul slavila hned při finálové premiéře již v roce 2017 v hale ve švýcarském Bielu.



21letá Potapovová v Linci zdolala i svou třetí soupeřku po třísetovém boji a popáté v kariéře a poprvé v hale postoupila do finále turnaje WTA.



"Jsem neuvěřitelně šťastná, slovy to nejde popsat. Proti žádné soupeřce se tu nevzdávám a pořád věřím, že můžu vyhrát. To je asi důvod, proč ty těžké zápasy zvládám," radovala se Potapovová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"Jsem neuvěřitelně šťastná, slovy to nejde popsat. Proti žádné soupeřce se tu nevzdávám a pořád věřím, že můžu vyhrát. To je asi důvod, proč ty těžké zápasy zvládám," radovala se Potapovová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.



Jediný titul slavila loni v dubnu na antuce v Istanbulu. O druhý triumf se utká se světovou sedmičkou Mariou Sakkariovou z Řecka, nebo Chorvatkou Petrou Martičovou.